Kaum Auflagen? Wie man an Weihnachten in die Kirche gehen kann

Vor der Bescherung an Heiligabend in die Kirche – das gehört nicht nur für religiöse Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Aber wegen der Pandemie sind viele verunsichert. An Weihnachten in den Gottesdienst: ja oder nein? "Früher sind wir mit den Kindern gerne in die Kirche gegangen wegen der feierlichen Stimmung", sagt ein Mann in Würzburg dem BR. Und jetzt? "Nein, ich gehe nicht mehr in die Kirche", sagt er. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, warum bei allen Veranstaltungen 2G, in der Kirche aber "nur 3G" gelte.

Mindestabstand einzige Auflage für Kirchen in Bayern

Fest steht, der Freistaat Bayern hat der Kirche lediglich die Auflage erteilt, dass die Mindestabstände zwischen den verschiedenen Haushalten eingehalten werden müssen. Überall in der Kirche außer am Platz muss zudem eine Maske getragen werden. Die von dem Mann erwähnte 3G-Regel ist für die Kirchen nicht verpflichtend, sondern nur eine Option: Wenn sich eine Kirche dazu entschließt, die 3G-Regel einzuführen, dürfen Abstände unterschritten werden. Am Platz gilt dann aber Maskenpflicht.

Bistum Würzburg will keine allgemeinen Vorschriften erlassen

Diese Vorgaben im gesamten Bistum Würzburg einheitlich umzusetzen – das war nahezu unmöglich, erklärt Diakon Dr. Martin Faatz. Allein in diesem Bistum werde in rund 850 verschiedenen Gemeinden Gottesdienst gefeiert. "Da gibt es ganz unterschiedliche Situationen, wir haben unterschiedliche Raumgrößen in den Kirchen", sagt er. Deswegen habe das Bistum entschieden, keine allgemeinen Vorschriften herauszugeben, sondern die Entscheidung den Verantwortlichen vor Ort zu überlassen.

Für den Würzburger Dom zum Beispiel hat das Bistum entschieden, ähnlich wie das Bistum Augsburg, dass sich die Gläubigen vorher online anmelden müssen und zusätzlich die 3G-Regel gilt. Der Gottesdienst wird zusätzlich online übertragen.

Weihnachtsmesse auf dem Höchberger Sportplatz

Auch in der evangelischen Kirche entscheiden die Gemeinden darüber, wie sie mit Corona umgehen. Und da gibt es neben Online-Gottesdiensten auch andere kreative Ideen: In Höchberg im Landkreis Würzburg zum Beispiel, finden die Weihnachts-Gottesdienste von Pfarrer Daniel Fenske und seiner Frau auf dem Sportplatz der Gemeinde statt. Hier gebe es nun mal viel bessere Möglichkeiten, genügend Abstand zu halten.

In Höchberg wird es dort im ersten Weihnachtsgottesdienst ein Krippenspiel geben. Dieser Gottesdienst richtet sich explizit an Familien. Die zweite Messe werde dann eine klassische Vesper mit Ansprache, Predigt und viel Musik. "Es ist uns schon wichtig, dass jeder, der kommen mag und Weihnachten mit Gottesdienst feiern will, auch die Möglichkeit dazu hat", sagt Fenske.

Eigene Gemeinde, eigene Regeln

Dieses Jahr gilt es also, vor Ort bei der eigenen Gemeinde nachzufragen. Wer an Heiligabend auf jeden Fall in die Christmette will, sollte sich vorher unbedingt informieren, wie die jeweilige Kirche den Gottesdienst in diesem Jahr gestaltet. Und wer sich doch zu unsicher fühlt, kann jederzeit auf Online-Streams zurückgreifen.