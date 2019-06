Kaufmannszug erreicht Rothenburg pünktlich zum "Meistertrunk"

180 Männer und Frauen in historischen Gewändern erreichen in 19 Fuhrwerken und mit mehr als 45 Pferden heute Nachmittag Rothenburg ob der Tauber. In nur 15 Tagen reisen die Geschichtsfans in der Art historischer Kaufmannszüge von Augsburg in ihre Heimat im hessischen Seligenstadt. Dabei legen sie rund 350 Kilometer hauptsächlich über Feld-, Wald-, Wiesen- und Radwege zurück, um dem motorisierten Straßenverkehr aus dem Weg zu gehen.

Begleitteam kümmert sich um Tiere und Verpflegung

Seit 2003 zieht der Kaufmannszug alle vier Jahre durch das Land. Zu dem Tross gehört auch ein großes Begleit-Team, das sich um die Verpflegung der Kaufleute und ihrer Tiere kümmert. Dazu gehört zum Beispiel die Unterstützung beim Zeltaufbau und das Aufstellen der Pferdegatter.

"Der Meistertrunk" in Rothenburg

Der Kaufmannszug wird heute mit einem großen Spektakel in Rothenburg erwartet, denn dort findet das gesamte Pfingstwochenende das historische Festspiel "Der Meistertrunk" statt. Dabei reist die gesamte Stadt zurück in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Mit dem Festspiel erinnern die Bewohner Rothenburgs an die Rettung der Stadt im Jahr 1631.

Bürgermeister rettet Stadt vor plündernden Truppen

Der Legende nach soll der damalige Bürgermeister Georg Nusch die Stadt damals vor dem Grafen von Tilly und seinen Truppen gerettet haben, indem er dreieinviertel Liter Wein auf einmal austrank. Der Graf von Tilly sei so begeistert von diesem Meistertrunk gewesen, dass er die protestantische Stadt vor Plünderungen und Zerstörung der katholischen Liga schonte.