Kaufhof und Karstadt: Verdi-Streiks in Nürnberger Filialen

Die Gewerkschaft Verdi ruft heute die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof in Nürnberg zu Streikaktionen auf. Die Streikenden werden sich heute um 09.30 Uhr an der Lorenzkirche versammeln, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel. Die Gewerkschaft kritisiert, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Warenhäusern derzeit nicht einmal Tariflohn gezahlt werde.

"Wer lebendige Innenstädte will, muss in Beschäftigte investieren"

"Gerade Beschäftigte in Krisenbetrieben haben durch Kurzarbeit massive Entgelteinbußen hinnehmen müssen. Nachdem die Läden nun wieder aufhaben und gute Geschäfte machen, brauchen sie nicht nur dringend Entgelterhöhungen, sie haben sie sich auch verdient," so Jaana Hampel, die Verdi-Streikleiterin in Mittelfranken. Wer lebendige Innenstädte will, müsse in Beschäftigte investieren, fügt Thomas Vieweg hinzu. Vieweg ist Mitglied in der Verdi Tarifverhandlungskommission und Betriebsratsvorsitzender der Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche.

Verdi fordert mehr Lohn - Arbeitgeber wollen Corona-Ausnahmen

In den laufenden Tarifverhandlungen liegen die Gewerkschaft und der Handelsverband weit auseinander: 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr fordert Verdi für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und die Auszubildenden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. 5,4 Prozent insgesamt bieten die Arbeitgeber. Allerdings soll es diese 5,4 Prozent in Schritten verteilt auf 36 Monate geben. Außerdem wollen die Arbeitgeber Corona-Ausnahmen: Für Betriebe, die die Corona-Krise voll zu spüren bekamen und teils immer noch bekommen, sollen die Schritte nach den Vorstellungen der Arbeitgeber nach hinten verschoben werden. Die nächste Verhandlungsrunde findet am kommenden Donnerstag (29.07.21) statt.