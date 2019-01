Kaufhaus Udo Lermann in Marktheidenfeld schließt zum Teil

Geschäftsführer Ralf Winkelmann wollte am Nachmittag keine Details zur Teilschließung in Marktheidenfeld mitteilen. Er bestätigte aber gegenüber dem Bayerischen Rundfunk die Aussage der Bürgermeisterin. Wann die Teilbereiche geschlossen werden, ist noch nicht klar. In Marktheidenfeld findet ein Räumungsverkauf für die Bereiche Sport und Freizeit, Spiel-, Leder-Schreibwaren und Geschenkartikel mit hohen Rabatten statt.

Fahrradabteilung bleibt bestehen

Das Einkaufszentrum im Herzen von Marktheidenfeld erstreckt sich auf rund 8.000 Quadratmetern und bietet ein breites Sortiment. Der vordere Bereich des mehrstöckigen Gebäudes in der Luitpoldstraße soll nun schließen. Die Konkurrenz im Internet macht dem Traditionsunternehmen wohl zu schaffen. Unrentable Abteilungen, wie Küchen, Leuchten und Haushaltswaren, wurden bereits 2018 geschlossen. Nun sollen weitere Teile des Lermann-Angebots in den hinteren Bereich des Areals umgesiedelt werden. Bleiben wird etwa die Fahrradabteilung. Dafür sucht das Unternehmen sogar Verkäufer und Monteure.

Traditionsunternehmen

In der über 100-jährigen Firmengeschichte hat sich das Unternehmen "Lermann Udo GmbH und Co KG" zu einem der führenden mittelständischen Betriebe im Main-Spessart Kreis entwickelt. Es gehört aufgrund seiner vielschichtigen Ausrichtung in den meisten Sortimentsbereichen zu den Marktführern.