Kaufhäuser bangen in der Corona-Krise ums Weihnachtsgeschäft

Bewegte Firmengeschichte: Weltwirtschaftskrise und Krieg

Da habe es 1923 die Inflation gegeben, die so massiv war, dass man am Nachmittag mit dem Gehalt vom Vormittag nichts mehr habe kaufen können, berichtet Lipp. Oder im April 1945: da sei Weilheim bombardiert worden und trotzdem seien die Kunden am nächsten Tag wieder im Laden gewesen. Daraus schöpft er Hoffnung.

Familienunternehmer gibt sich optimistisch

"Angesichts dieser überstandenen Herausforderungen bin ich absolut zuversichtlich, dass wir auch diese Krise meistern und dass es uns auch in Zukunft noch viele Jahre geben wird.", sagt Lipp. Irgendwie werde er 2020 auch mit einem etwas schlechteren Weihnachtsgeschäft klar kommen, davon ist der Kaufhausbesitzer überzeugt. Für 2021 hofft er aber auf einen Impfstoff gegen Corona und wieder auf bessere Geschäfte.

