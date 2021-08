Kaufbeurer Stiftung sucht Schulranzen für bedürftige Kinder

Am 14. September geht in Bayern die Schule wieder los. Für viele Eltern heißt das in den Tagen davor und danach erstmal: einkaufen gehen. Alle Jahre wieder müssen lange Listen abgearbeitet werden. Ein Schulranzen muss zwar nicht jedes Jahr neu gekauft werden, aber wenn, dann wird es teuer. Die Kaufbeurer Stiftung "Nächstenliebe in Aktion" will deshalb bedürftigen Familien helfen und ruft zu Spenden von gebrauchten Schulranzen auf.

Schulranzen gesucht - nicht nur für Erstklässler

Für einen ordentlichen, gut sitzenden Ranzen müssen Eltern inzwischen mindestens 100 Euro ausgeben, sagt Wolfgang Groß von der Stiftung "Nächstenliebe in Aktion". Markenprodukte seien noch teurer. Deshalb sucht die Stiftung jetzt vor dem Schulanfang gut erhaltene, voll funktionsfähige Schulranzen, nicht nur für Erstklässler, sondern durchaus auch für ältere Kinder, die schon auf weiterführende Schulen gehen.

Die Schulranzen können direkt im Family Store, dem Secondhand-Kaufhaus der Stiftung im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz, abgegeben werden. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann auch über die Internetseite nia-stiftung.org Kontakt aufnehmen und eine Übergabe verabreden.

Stiftung von früherem humedica-Geschäftsführer gegründet

Die Stiftung "Nächstenliebe in Aktion" wurde von Wolfgang Groß gegründet. Er hatte viele Jahre die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica geleitet, die seit 1979 auf der ganzen Welt bei Katastrophen medizinische Hilfe leistet. Aktuell ist humedica nach dem Erdbeben in Haiti im Einsatz und unterstützt einige Tageskliniken in Kabul.