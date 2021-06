Kaufbeuren trauert um Altoberbürgermeister Rudolf Krause

Als Zeichen des stillen Gedenkens an den ehemaligen Oberbürgermeister Rudolf Krause wurde an den städtischen Gebäuden in Kaufbeuren für die gesamte Woche Trauerbeflaggung angebracht. Am kommenden Freitag (02.07.21) sollen alle Bürgerinnen und Bürger von 16 bis 20 Uhr die Möglichkeit haben, sich in der Kirche Sankt Martin am Sarg des Verstorbenen zu verabschieden. Am Samstag findet um 9 Uhr ebenfalls in der Kirche St. Martin ein Trauergottesdienst statt. Aufgrund der Bestimmungen zum Infektionsschutz werden in der Kirche allerdings nur sehr wenige Plätze für die Öffentlichkeit vorhanden sein. Wer dem Gottesdienst beiwohnen möchte, kann sich telefonisch unter 08341 437-190 bis 10 Uhr am Freitag melden und einen Platz in der Kirche reservieren. Die Bestattung wird anschließend im Kreis der engsten Familie stattfinden.

22 Jahre lang Oberbürgermeister von Kaufbeuren

Rudolf Krause wurde 1931 in Löwenberg in Niederschlesien, heute Lwówek Śląski (Polen), geboren. Als Geflüchteter lebte er zunächst in Ottobeuren, bevor er nach Kaufbeuren kam. 22 Jahre lang war er Oberbürgermeister der Stadt. Der Stadtrat würdigte ihn mit der Verleihung des Ehrentitels Altoberbürgermeister und der Verleihung des Ehrenrings der Stadt Kaufbeuren. Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber, des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und des Bayerischen Verdienstordens. Laut Mitteilung der Stadt hatte sich Krause unter anderem entscheidend dafür eingesetzt, dass Kaufbeuren bei der Gebietsreform 1972 die Kreisfreiheit erhielt.