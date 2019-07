Kaufbeuren steht Kopf beim Tänzelfest

Das Tänzelfest ist nach Angaben der Veranstalter das älteste historische Kinderfest Bayerns. Jahr für Jahr kommen zehntausende Besucher nach Kaufbeuren, um beim Spektakel dabei zu sein. Gut eine Woche lang wird gefeiert: in der Altstadt, im Festzelt und beim historischen Wochenmarkt.

Fast 2.000 Kinder beim großen Festumzug

Am Wochenende gab es mit dem historischen Lagerleben und dem großen Festumzug in der Kaufbeurer Altstadt die ersten Höhepunkte. Auch am Montag waren die Kaufbeurer noch im Tänzelfest-Fieber.

Am Vormittag stand der Historische Wochenmarkt auf dem Programm – und am Nachmittag noch ein großer Festumzug. Fast 2.000 Kinder zogen in historischen Kostümen durch die Stadt. Sie spielten die Geschichte Kaufbeurens nach: von der Epoche der Karolinger bis zur Biedermeierzeit. Begleitet wurden sie von 170 Pferden, 35 feierlich geschmückten Festwagen und zahlreichen Musikgruppen.