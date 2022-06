Mit Motorrad und 160 Sachen durch Kaufbeuren

Am Samstagabend hat ein 34-jähriger Motorradfahrer sein Fahrzeug in Kaufbeuren auf bis zu 160 km/h beschleunigt - bei erlaubten 50 km/h. Der Raser berauschte sich offenbar so an seiner Geschwindigkeit, dass ihm etwas Entscheidendes entging.