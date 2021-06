Kaufbeuren: Freistaat will Campus-Neubau für Finanzhochschule

Es soll ein großes Projekt für Kaufbeuren werden: Ein Hochschulcampus mit Lehrsälen, Mensa, Turnhalle und Unterkunftsgebäuden für 300 Studierende. Denn der Freistaat hält an einem eigenen Campus für die Finanzhochschule fest. Das hat am Dienstag ein Gespräch des Kaufbeurer Oberbürgermeisters Stefan Bosse (CSU) und des Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler) mit Finanzminister Albert Füracker in München ergeben.

Hochschul-Campus soll möglichst bald gebaut werden

Bisher ist die Kaufbeurer Außenstelle der Finanzhochschule zur Miete in den Räumen der ehemaligen Neurologie am Kaiserweiher untergebracht, die angemieteten Unterkünfte für die Studierenden liegen über das Stadtgebiet verstreut.

Finanzminister Füracker wolle den Bau des Hochschul-Campus möglichst rasch umsetzen, wenn die Flächen verfügbar seien, so Bosse. In die Standortsuche wolle sich Füracker aber nicht einmischen, das sei Sache der Stadt, zitiert ihn der Kaufbeurer Oberbürgermeister.