Kauerndorf: Umgehung seit Jahren gefordert, aber auch kritisiert

Es sei schlicht die Hölle hier mit dem Verkehr – vor allem nachts, wenn die Lkws durch Kauerndorf bei Ködnitz im Landkreis Kulmbach rollen, berichtet Andreas Hahn. Er ist einer der Sprecher der Interessengemeinschaft Kauerndorfer Ortsumgehung. Hahn und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter stehen an der Kauerndorfer Kreuzung und diskutieren. Der Lärm von der B289, die mitten durch den Ort führt, macht eine Verständigung schwer. Die Bundesstraße ist eine der Hauptverkehrsachsen quer durch Oberfranken. Judith Wehner erzählt eine Episode aus ihrer Kindheit. Damals musste sie immer zum Schulbus begleitet werden. Die Gehsteige waren schmaler, es gab noch keine Fußgängerampel. Heute sei das immerhin eine Erleichterung, meint die 24-Jährige. Auch dass die Fußgänger durch Umbauten etwas mehr Raum gewonnen hätten. Schallschutzfenster machten das Leben in den Häusern an der Straße erträglicher.

Kauerndorfer kämpfen seit Jahrzehnten für Umgehungstraße

Seit den 1950er-Jahren wurde über eine Umgehung diskutiert. Seit 2012 bekam die Sache neuen Schwung. Die Kauerndorfer und ihre Nachbarn in Untersteinach machten in einer gemeinsamen Bürgerinitiative erneut auf Ihre Lage aufmerksam. Mehr als 10.000 Fahrzeuge am Tag machen den Bürgerinnen und Bürgern das Leben schwer. Die Untersteinacher bekamen 2020 ihre Umgehung, die Kauerndorfer sollten als nächste an der Reihe sein. Baurecht besteht, die Finanzierung des 90,1 Millionen Euro teuren Projektes ist zugesagt. Sie warten täglich auf den symbolischen Spatenstich.

Kein Platz für Umgehungstraße

Das fast 1000 Jahre alte Kauerndorf schmiegt sich an den Hang der Mühlleite. Die B289 führt mitten durch das Dorf. Am Ortsrand verläuft die Bahnlinie Kulmbach – Hof, daneben das Flüsschen Schorgast und dann kommt schon der Gegenhang vom Kauerndorfer Berg. Da ist kein Platz für eine Umgehungsstraße – abgesehen davon dass die Flussauen auch sensible Naturräume sind. Also die Bundestraße großräumig verlegen oder einen Tunnel unter der Mühlleite als direkte Umfahrung. 49 Millionen Euro soll der kosten, die übrigen 41 Millionen braucht es unter anderem für die Zufahrten, Stützmauern und den Trinkwasserschutz. Baubeginn könnte noch in diesem Jahr sein.

Tunnelprojekt aus Sicht der Gegner viel zu teuer

So sehr die Kauerndorfer den Tunnel wünschen, so sehr wurde das 730 Meter lange Bauwerk auch kritisiert. Dann war eine Zeitlang Ruhe. Ukrainekrieg, Corona-Pandemie und Inflation haben die Kritiker auf den Plan gerufen. Sie befürchten ein Millionengrab, das in keinem Verhältnis stehe. Die Baukosten würden sich derzeit unabsehbar nach oben entwickeln, meint Helmut Kurth aus Kauerndorf. Dazu verteuere der Rohstoffmangel die Sache. Der pensionierte Ingenieur würde das Geld für den Tunnel lieber für andere Projekte ausgegeben wissen. Die nachfolgenden Generationen müssten eh schon einen großen Schuldenberg tragen.

Auch Ingo Lehmann (SPD), Oberbürgermeister der nahen Kreisstadt Kulmbach, befürchtet eine Verteuerung des Projektes und würde das Geld für den Tunnel lieber bei der Bahn investieren im Hinblick auf eine Verkehrswende. Der Kulmbacher Bahnhof hätte einigen Ausbaubedarf.

Bürgermeisterin: Umgehungsstraße ist beschlossene Sache

Diese Attacken auf ein beschlossenes und lang ersehntes Bauprojekt können die Kauerndorfer nicht nachvollziehen. Verträge seien einzuhalten, meint die Erste Bürgermeisterin von Ködnitz, Anita Sack (FW). Kauerndorf ist ein Gemeindeteil von Ködnitz. Es sei lange und gut über die Ortsumfahrung nachgedacht worden und schließlich ein Entschluss gefasst worden. Es gehe auch um Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. Sie gehe davon aus, dass der Tunnel gebaut werde. Auch Andreas Hahn und Judith Wehner sehen das so. Dass der Bau des Tunnels und die Wasserschutzmaßnahmen an der bisherigen Trasse der B289 auch für die Dorfbewohner zu Härten führen können, nehmen sie in Kauf, ebenso wie den Unmut von Pendlern und Durchreisenden, die sich für ein halbes Jahr auf Umleitungen einstellen müssen.

Prognose sagt täglich 16.000 Fahrzeuge voraus

Im Übrigen würden nach ihrer Sicht alle vom Tunnel profitieren. Die Kulmbacher kämen schneller zur A9, der Güterverkehr hätte ein Nadelöhr weniger und die Kauerndorfer ihre Ruhe – 16.000 Fahrzeuge täglich auf der B289 lautet eine Prognose für das Jahr 2030. Die Aussicht auf Ruhe hat manchen Mut gemacht, im Ort zu bleiben. Es wird gebaut und ausgebaut. Nun warten sie auf den Spatenstich, bis 2027 sollen die Baumaßnahmen nämlich abgeschlossen sein.