Katzenhasser in Wüstenselbitz: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht einen Katzenhasser in Wüstenselbitz (Lkr. Hof). Ein Unbekannter soll vier Katzen zum Teil schwer verletzt haben. Die Vorfälle haben sich vom 5. bis zum 19. Juni ereignet, teilte die Polizei in Münchberg mit.

Schwanz musste amputiert werden

Am 5. Juni fand eine Frau ihren Kater stark blutend im Garten. Das Tier war am Kopf und am Schwanz so stark verletzt, dass der Schwanz amputiert werden musste. Am 19. Juni fand eine andere Frau ihre Katze ebenfalls stark blutend im Garten. Offenbar war das Tier durch eine Schlinge am Bein verletzt worden. Ein Tierarzt musste abgeschabtes Fleisch wieder annähen. Außerdem wurde eine ausgekugelte Hüfte festgestellt.

Eine Katze verendet

Inzwischen ist bekannt, dass noch zwei andere Katzen in der Parkstraße verletzt wurden. Eine Katze so schwer, dass sie an den Verletzungen verendete. Für diese beiden Fälle sind allerdings noch keine genauen Tatumstände bekannt. Nun sucht die Polizei Münchberg nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweise auf den Katzenhasser nimmt die Polizei in Münchberg unter der Telefonnummer 09251 / 87 004 – 0 entgegen.