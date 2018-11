Katzenbabys retten sich in Krankenwagen

Wer kennt diese Miezen? Die Polizei in Lindenberg (Landkreis Lindau) sucht nach den Besitzern von zwei Kätzchen - eine Katze und ein Kater. Beide sind schwarz-grau getigert und dürften in etwa zehn Wochen alt sein. Die beiden Ausreißer waren am Sonntagnachmittag beim Lindenberger Krankenhauses unterwegs. Sie streunten durch die Gegend und machten es sich dann in einem Rettungswagen gemütlich.

Kätzchen vorerst im Tierheim untergekommen

Nachdem die Lindenberger Polizei um Hilfe gerufen wurde und sich kein Besitzer fand, durften die beiden Tiere im Polizeiauto mitfahren und wurden auf der Inspektion versorgt. Jetzt sind sie im Lindauer Tierheim untergekommen. Ehrenamtliche kümmern sich um sie. Die beiden Stubentiger haben laut ihrer Betreuer einen Mordshunger, sind zutraulich und sehr verschmust.

Trotzdem glaubt die Polizei, dass die beiden Streuner gerne wieder zurück nach Hause möchten. Wer etwas weiß über die Kätzchen, soll sich unter 0 83 81/92 01-0 bei der Polizei melden.