Katzen in Quarantäne – 116 Vierbeiner im Tierheim Feucht

Im Tierheim Feucht haben sie meist so um die 50 Katzen. Nun müssen sie sich dort um doppelt so viele kümmern. Der Grund ist eine Aktion in Diepersdorf. Dort wurden insgesamt 116 Katzen in einer verwahrlosten Wohnung gefunden. Die Vierbeiner wurden zuerst im alten Kleintierhaus, das eigentlich stillgelegt ist, sortiert und begutachtet. Die Hälfte der Katzen kam dann in umliegende Tierheime.

Die übrigen Tiere werden nun auf zwei Quarantänestationen und mehreren Isolationszimmern im Tierheim Feucht versorgt. Sechs neugeborene Katzen versorgt eine ehrenamtliche Helferin, da diese rund um die Uhr Pflege und Futter brauchen, eine Mammutaufgabe für die Tierschützer.

Erstmal Quarantäne – Katzen sind scheu und verstört

"Die Tiere sind körperlich in einem ordentlichen Zustand. Aber die standen in einer Mischung aus Wasser, Futterresten und Fäkalien", sagt die Leiterin des Katzenhauses in Feucht, Ursula Wening. "Wir müssen abwarten, ob sie sich nicht etwas eingefangen haben." Die Katzen sind weder geimpft noch kastriert. Auch das muss in den nächsten Tagen und Wochen geschehen.

Die Tierpflegerinnen haben den Tieren Namen gegeben – alle mit "D" für Diepersdorf. Nun sitzen Dunja, Diva, Dieter und Co in den Boxen der Quarantäne-Station und kuscheln sich aneinander. Die Wohnungsaktion hat die Tiere verschreckt, sie sind noch scheu und zurückhaltend. Aber die Umstände in der Wohnung waren nicht mehr zumutbar. Die Polizei in Altdorf sprach von "erschreckenden Zuständen".

Schrecklicher Gestank im Haus

Die Auszubildende Tierpflegerin Lisa Angermann war bei der Rettungsaktion mit dabei. Ihre Chefin rief sie am Sonntag an und sprach von 40 Tieren. Am Ende waren es mehr als einhundert. "Als erstes war da dieser schreckliche Gestank", erinnert sich die junge Frau. Und dann flüchteten die Tiere, versteckten sich hinter den Möbeln. "Als wir dachten, nun haben wir alle, entdeckten wir die nächsten, die sich versteckten."

Sogar im Backofen und im abgeschalteten Kühlschrank saßen Tiere. Für Angermann kaum vorstellbar, dass in der Wohnung noch ein Mensch wohnte. Die Besitzerin befindet sich nach Polizeiangaben derzeit im Krankenhaus. Lisa Angermann hat ihre Schuhe nach dem Einsatz gleich entsorgt, sie hatten sich mit den stinkenden Flüssigkeiten in der Wohnung vollgesaugt.

Viel zusätzliche Arbeit im Tierheim

Im Tierheim ist nun jede helfende Hand gefragt. Personell seien sie derzeit ohnehin dünn besetzt, so Katzenhaus-Chefin Wening. Vor allem die Wochenenden mit den vielen zusätzlichen Katzen seien eine besondere Herausforderung, denn die Räume müssen regelmäßig gereinigt und die Katzen gefüttert sowie beobachtet werden.

Überwältigt ist Wening von den spontanen Spenden, die im Tierheim ankommen. Sie bekämen Katzenfutter und sogar Reinigungstücher. Verhungern werden die Katzen sicher nicht. Ein neues Zuhause finden die Tiere aber auch nicht so schnell. Denn erst einmal müssen die Katzen zur Ruhe kommen.

Katzen noch nicht zur Vermittlung freigegeben

Wenn sich die Tiere keine Krankheit eingefangen haben werden, sollen sie so schnell wie möglich geimpft werden, sagt Wening. Ohne Kastration verlasse auch keine Katze das Tierheim. Das dauere seine Zeit. Dann müsse noch das Veterinäramt die Katzen freigeben.

In ein, spätestens zwei Monaten könne dann mit der Vermittlung begonnen werden, schätzt die Chefin der Katzenstation. Interessenten mögen sich bitte noch gedulden und noch nicht nachfragen. Auf der Homepage des Tierheims werde bekanntgegeben, wenn die Katzen vermittelt werden. Und dann finden Dunja, Diva, Dieter und Co hoffentlich ein neues, besseres Zuhause.