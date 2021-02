Katzen in Gefahr? Aufregung um Luchs im Ort

In der Bayerwaldgemeinde Frauenau sorgt ein Luchs für Aufregung, der in letzter Zeit immer wieder nachts mitten im Ort zwischen den Häusern herumstreift.

Kater in Angst

Eine Überwachungskamera an einem Haus hat den Luchs auf einer seiner nächtlichen Touren gefilmt. Ein Katzenbesitzer hatte schon vorher Verdacht geschöpft, weil sein Kater in letzter Zeit sich kaum mehr vor die Tür traut, nachdem er von einem nächtlichen Streifzug völlig verstört zurück gekommen war. Auch Hundebesitzer sorgen sich.

Ausgangssperre sorgt für leere Straßen

Das Bayerische Landesamt für Umwelt, das das Video gesehen hat, geht von einem Jungluchs aus, der in einem Alter ist, in dem Luchse typischerweise vom Muttertier verstoßen werden und sich ein eigenes Revier suchen müssen. Dabei kann es vorkommen, so ein Sprecher der Behörde, dass sich ein Jungluchs in Ortschaften tummelt. Das passiere allerdings eher selten. Luchse sind nachtaktiv, deshalb könnten die momentane nächtliche Ausgangssperre und daraus resultierende menschenleere Straßen solche Irrwege begünstigen.

Warnung des LfU: Luchs nicht mit Futter anlocken

Die Behörde geht aber nicht davon aus, dass der Luchs auf Dauer mitten im Ort heimisch wird und sich dort quasi sein neues Revier sucht, sondern glaubt, dass er wieder Wälder suchen wird. Wichtig dafür sei aber, dass man die Tiere nicht mit rausgestelltem Futter lockt und so an Menschen gewöhnt.

Anwohner am Waldrand im Bayerischen Wald sind an das gelegentliche Auftauchen von Luchsen gewöhnt, zum Beispiel eine Alpaka-Halterin in Oberfrauenau, einem Ortsteil am Dorfrand, der direkt an den Wald angrenzt.