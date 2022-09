Katze Rosie aus Regensburg alleine im Flughafenexpress unterwegs

Im Flughafenexpress von Regensburg nach München hat am Dienstag ein Zugbegleiter eine allein reisende Katze entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, meldete der Zugbegleiter gegen 7.00 Uhr einen "herrenlosen Gegenstand" in seinem Zug. Beim Eintreffen der Polizei am Zug wartete Katze Rosie auf die Beamten.

Rosie hat sich nachts in den Flughafenexpress geschlichen

Bereits seit der ersten Fahrt um 3.18 Uhr befand sich Rosie laut Polizei im Zug. Durch eine Plombe am Hals konnten die Daten der Eigentümerin herausgefunden werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, holte die Besitzerin Rosie am Polizeirevier ab und erklärte, dass die Katze auch nachts Regensburg erkunden darf und sich somit wohl in den frühen Morgenstunden unbemerkt in den Flughafenexpress geschlichen hat.

Hatte Rosie nicht genug "Mäuse" für ein Flugticket dabei?

Weshalb Rosie am Flughafen doch nicht ausstieg, konnte nicht geklärt werden. Die Polizei spekuliert, ob ihr vielleicht bewusst geworden war, dass sie nicht genug "Mäuse" für ein Flugticket dabei hatte. Nach der Ankunft am Flughafen fuhr Rosie mit dem gleichen Zug wieder zurück nach Regensburg. Laut Polizei gab es auch Probleme mit dem Zugticket, denn Rosie hatte keines. In diesem besonderen Fall wurde aber auf eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen verzichtet.