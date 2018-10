Katze reist als "blinder Passagier" von Passau nach München

Was war geschehen? Die Eigentümer eines Audi wollten gerade in ihre Fahrzeug an der Zieblandstraße einsteigen, als sie Passanten auf Katzengejammer aus dem Motorraum aufmerksam machten. Da das junge Paar keine Katze ausfindig machen konnte, meldeten sie sich bei der Feuerwehr.

Hinter Stoßstange eingeklemmt – Feuerwehr rettet Katze

Die herbeigerufenen Helfer untersuchten das Fahrzeug und entdeckten den "blinden Passagier" hinter einer Verkleidung der vorderen Stoßstange. Die Feuerwehr lockerte einige Anbauteile, bis sich die Katze selbst nach draußen retten konnte.

Gebrochenes Bein im Tierheim behandelt

Die acht bis zwölf Wochen alte Katze hatte eine Verletzung am linken Hinterbein. Im Tierheim stellte ein Arzt fest, dass das Bein gebrochen war. Laut Arzt hat das Katzerl gute Aussichten auf Genesung.

Weltenbummler aus Niederbayern

Kurios an der Sache: Das Paar war in den Stunden zuvor mit seinem Audi im rund 200 Kilometer entfernten Passau. Nach aller Wahrscheinlichkeit war der kleine Weltenbummler also in Niederbayern zugestiegen.