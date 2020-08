Katze hat Reise von Tunesien nach Unterfranken gut überstanden

Mehr als 2.000 Kilometer hat eine kleine Katze hinter sich gebracht: An Bord eines Lkw-Anhängers ist sie von Tunesien aus über das Mittelmeer, durch Italien und die Schweiz nach Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg gefahren. Die kleine Katze hat ihre lange Reise aus Tunesien gut überstanden und mittlerweile sogar ein neues Zuhause gefunden. "Die Kleine macht einen super Eindruck", sagt Tierärztin Yvonne Schultheis. Sie leitet das Kleintierzentrum in Alzenau, das die Katze aufgenommen hat.

Katze hatte fünf Tage lang nichts zu futtern

Die Katze sei kohlschwarz gewesen und habe einige haarlose Stellen gehabt. "Sie hat bestimmt versucht, da irgendwie rauszukommen", sagt Schultheis. Außerdem hat sie fünf Tage lang nichts zu futtern bekommen. Das könne vor allem für junge Katzen gefährlich werden, sagt Schultheis. Sie schätzt, dass die Katze gerade einmal acht bis zehn Wochen alt ist. Die Katze hat also großes Glück gehabt – und macht ihrem Namen damit alle Ehre. Denn weil sie drei Farben hat, gilt sie im Tier-Jargon als sogenannte "Glückskatze".

Katze hat neues Zuhause gefunden

Im Kleintierzentrum angekommen, haben die Mitarbeiter die Katze warm gebadet, entwurmt und entfloht. Danach hat sie sich direkt über eine Schale Ziegenmilch und Katzenfutter hergemacht. Die Geschichte der kleinen Katze aus Tunesien hat viele Menschen bewegt. "Ich hoffe sehr, dass sie hier ein schönes Zuhause findet", kommentierte ein User auf BR24.

Tatsächlich haben bei der Polizei und beim Kleintierzentrum viele Menschen angerufen, die die Katze bei sich aufnehmen wollen. Doch inzwischen hat sie schon ein neues Zuhause gefunden. Eine Mitarbeiterin des Kleintierzentrums hat sich sofort in das flauschige Tier verliebt. Die Katze aus Tunesien wohnt jetzt bei ihr und fühlt sich dort mit Sicherheit richtig wohl.