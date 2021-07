Katterbach: Bürgerinitiative weist Verunreinigungen nach

Die Bürgerinitiative "Etz langt´s" hat Verunreinigungen durch per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) im Gras nahe der US-Kaserne in Ansbach-Katterbach nachgewiesen. Bei einem Ortstermin teilte der Sprecher der Bürgerinitiative Boris-André Meyer mit, dass in der entnommenen Stichprobe eine Art von PFC durch das Labor bestätigt werden konnte.

Verdacht: Chemikalien auch in Feldfrüchten

Für die Untersuchung habe Wolfgang Schmidt, Mediziner und Mitglied der Bürgerinitiative, in etwa 800 Meter Entfernung der Kaserne 71 Gramm Gras geschnitten, getrocknet und dann eingeschickt. Der Verdacht liege nahe, dass die Chemikalien auch auf Feldfrüchte übergegangen seien und am Ende dann auf den Tellern der Ansbacher landen, so Meyer.

Ergebnisse werden an Behörden weitergeleitet

Insgesamt wurde die Probe auf 22 verschiedene Arten der per- und polyfluorierten Chemikalien untersucht. Die Kosten für den Test belaufen sich auf rund 250 Euro und wurden von der Bürgerinitiative getragen, so Meyer. Die Ergebnisse der Stichprobe wolle diese an die Behörden weiterleiten. Außerdem fordern die Mitglieder weitere Untersuchungen.

Experten: Chemikalien können Erbgut schädigen

Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass durch den einstigen Feuerlöschübungsplatz der US-Armee in der Kaserne in Katterbach Böden und Gewässer in der Umgebung mit per- und polyfluorierten Chemikalien belastet sind. Die Chemikalien gelten als gefährlich und können nach Ansicht von Experten auch das Erbgut des Menschen schädigen.

Ergebnisse der Landratsamt-Untersuchung stehen noch aus

Das Landratsamt Ansbach hatte bereits zwei sogenannte "orientierende Untersuchungen" im Umfeld der US-Kaserne Katterbach in Auftrag gegeben. Mit den Ergebnissen dieser Laboruntersuchungen wird vermutlich im Spätsommer 2021 zu rechnen sein, teilt das Landratsamt weiter mit. Die Bevölkerung werde umgehend über die Ergebnisse informiert.