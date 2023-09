Live 21 Uhr: Katrin Ebner-Steiner in der BR24 Wahlarena

BR24 Wahlarenen

Am 13. September war der Auftakt für insgesamt sechs BR24 Wahlarenen, die von Franziska Eder und Christian Nitsche moderiert werden – Helene Reiner greift die Fragen aus dem Netz auf. Ziel dieser Sendungen ist es, den direkten Dialog zwischen der Bevölkerung und den Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu ermöglichen.

An drei Abenden finden sechs einzelne Wahlarenen in der Länge von jeweils 30 Minuten statt. Der BR stellt somit sicher, dass die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit haben, sich von jeder im Landtag vertretenen Partei ein Bild zu machen.

Die ersten beiden Live-Sendungen vom 13.9. aus Hirschaid (Oberfranken) mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dem Spitzenkandidaten der Grünen Ludwig Hartmann können Sie in der ARD Mediathek nachsehen. Am 20.09., um 20:15 Uhr aus Schwandorf (Oberpfalz) steht zuerst Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat der Freien Wähler, und ab 21:00 Uhr Katrin Ebner-Steiner, Spitzenkandidatin der AfD, den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Die nächsten Wahlarenen folgen dann am 27.9. aus Hawangen (Schwaben) mit Florian von Brunn, Spitzenkandidat der SPD, und dem FDP-Spitzenkandidaten Martin Hagen.