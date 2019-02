Kathrein verkauft an Ericsson – Reaktion der Stadt Rosenheim

Der Wirtschaftsdezernent der Stadt Rosenheim sieht den Verkauf nicht negativ. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen sei es die bestmögliche Option, um auf diesem schwierigen Markt bestehen zu können, sagte Thomas Bugl gegenüber dem BR.

Stadt Rosenheim: Nostalgie nützt nichts

Es sei zwar schade, dass dieser Schritt im 100. Jahr des Unternehmens erfolge, aber hier nütze Nostalgie nichts. Wir haben uns den Realitäten auf den Märkten zu stellen, betonte Bugl.

Der Mobilfunkantennenhersteller Kathrein hat bekanntgegeben, seine Kernsparte mit 4.000 Mitarbeitern an den schwedischen Konzern Ericsson zu verkaufen. In Oberbayern bleiben damit nur noch 350 Angestellte.

Details erfahren Mitarbeiter in den kommenden Wochen

Kathrein will die betroffenen Mitarbeiter in den kommenden Wochen über Details informieren. Bis Ende September ändere sich in deren täglicher Arbeit jedoch zunächst nichts. Dann werde der Bereich mit rund 4.000 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten weltweit aller Voraussicht nach bei Ericsson eingegliedert. Zuvor müssten aber noch die zuständigen Aufsichtsbehörden grünes Licht geben.

Kathrein verkauft sein Kerngeschäft

Der vom Verkauf betroffene Geschäftsbereich "Products" beheimatet die Entwicklung und Produktion von Mobilfunkantennen. Kathrein verkauft also seinen Kerngeschäftsbereich.

Kürzlich hatte Kathrein bereits den Bereich Fahrzeugantennen an den Automobilzulieferer Continental verkauft. In der Hand des Unternehmens blieben nun unter anderem noch die Bereiche Rundfunktechnik und Satellitenempfang, sagte eine Sprecherin.

Durch falsches Management in die roten Zahlen

Das Unternehmen ist einst durch die Sende- und Empfangstechnik groß geworden. Erst kam der Rundfunk, dann das Kabel- und Satellitenfernsehen, schließlich der Mobilfunk. Kathrein entwickelte sich in vielen Bereichen der Antennentechnik zum Weltmarktführer.

Doch zu viele Nebengeschäfte und falsches Management hatten das Unternehmen in die roten Zahlen rutschen lassen. Zuletzt machte Kathrein von sich reden, weil es im Zuge einer Umstrukturierung Hunderte von Stellen strich. Dieser Umstrukturierungsprozess soll noch in diesem Quartal abgeschlossen sein.

Details zum Kaufpreis wurden nicht genannt. Das übernommene Geschäft soll im vergangenen Jahr rund 270 Millionen Euro erlöst haben.

Ericsson wappnet sich für 5G-Mobilfunktechnologie

Der Netzwerkausrüster Ericsson wappnet sich nach eigenen Angaben durch den Kauf für den Start der neuen 5G-Mobilfunktechnologie. Mit dem zusätzlichen Fokus auf das Antennen- und Filtergeschäft, das von Kathrein-Fachleuten geleitet werde, wolle Ericsson sein Angebot erweitern, um den für die Einführung von 5G erforderlichen Raum an Mobilfunknetzstandorten zu optimieren, sagte der zuständige Bereichsleiter Fredrik Jejdling.