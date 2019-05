Kathrein: IG-Metaller stimmen für Sanierungstarifvertrag

Die Übernahme von Kathrein durch den schwedischen Ericsson-Konzern rückt näher. Die IG-Metall-Mitglieder in dem Rosenheimer Unternehmen haben jetzt für den Sanierungstarifvertrag gestimmt. Laut IG Metall wären die Beschäftigten sogar bereit, für das Jahr 2019 noch einmal auf ihr Urlaubsgeld zu verzichten. Ericsson habe dies zur Bedingung gemacht, so die IG-Metall. Die Pressestelle von Kathrein dementiert dies allerdings.

Verkauf für die Firma wohl überlebenswichtig

Wie dringend der Verkauf an Ericsson offenbar ist, hat der eingesetzte Sanierer Hans Joachim Ziems in der IG-Metall-Mitgliederversammlung deutlich gemacht: ohne Verkauf an Ericsson sei Kathrein insolvent.

Die Beschäftigten signalisierten deswegen ihre Zustimmung für den geplanten Tarifvertrag, der in der kommenden Woche zur Abstimmung steht und der wohl in der Übergangsphase gelten soll.

Verzicht betrifft nicht das Weihnachtsgeld

Aber der freiwillige Verzicht auf Lohn hat auch seine Grenzen: Weihnachtsgeld und weitere Zahlungen aus dem Flächentarifvertrag soll es 2019 durchaus geben, wenn es nach der IG Metall und ihren Mitgliedern geht. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Mario Boddeutsch lobt den ausgewogenen Kompromiss, der die komplizierte Situation bei Kathrein lösen soll. Die Pressestelle des Unternehmens kommentiert die IG-Metall-Meldung unterdessen nicht. Nur soviel: Man sei planmäßig unterwegs und erwarte den Abschluss mit Ericsson Ende August.