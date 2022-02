Katholisches Arbeitsrecht: Kommt bald eine Reform?

Michael Brinkschröder ist katholischer Religionslehrer an einer Berufsschule in München. Dass er schwul ist, daraus macht er kein Geheimnis. Jedoch gelten für ihn durch das kirchliche Arbeitsrecht Loyalitätsvorschriften. Würde er staatlich heiraten, hätte das für ihn schwere Konsequenzen. Das Katholische Arbeitsrecht ermöglicht bei homosexuellen, aber auch geschiedenen Menschen, die heiraten, Sanktionen vor. "Wenn ich einen Mann heiraten wollte, dann wäre das der Grund dafür, dass ich meine Unterrichtserlaubnis verlieren würde. Das heißt, ich würde meinen Job verlieren bei der Stadt", so Brinkschröder.

Zweite Ehe als Kündigungsgrund

Religionslehrer, Pastoral- und Gemeindereferenten gelten als verkündigungsnahe Berufe. So sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Berufen die kirchliche Lehre repräsentieren. Ein Problem: In der kirchlichen Lehre gibt es keine "Ehe für alle" und auch keine "Scheidung". Durch die Unauflöslichkeit der Ehe kann es demnach keine zweite Ehe geben. Auch das kann ein Kündigungsgrund sein.

Für Michael Brinkschröder stellt das kirchliche Arbeitsrecht eine große Freiheitseinschränkung dar: Er müsse sich entweder für eine Partnerschaft oder den Job als Religionslehrer entscheide, so Michael Brinkschröder. Es treibe ihn "auf jeden Fall in den Konflikt."

Würzburger Bischof verzichtet auf Sanktionen

Auch bei der Versammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt wurden in der vergangenen Woche Beschlüsse zu Reformen in der Kirche gefasst. 2015 gab es bereits eine Neuordnung, die viele Berufe, wie Ärztinnen oder Pfleger, von den Loyalitätsbestimmungen bezüglich der eigenen Lebensweise befreite. Das soll nun auch bei den verkündigungsnahen Berufen geschehen. Die Synodalen, wie Konstantin Bischoff vom Berufsverband der Pastoralreferenten, forderten vergangene Woche von den Deutschen Bischöfen: "Alle Fragen der Lebensführung haben in der Grundordnung nichts verloren."

Der Würzburger Bischof Franz Jung schafft hier bereits Fakten und fasst einen eigenen Beschluss. Er garantiert allen, auch "verkündigungsnahen" Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie ab sofort nichts mehr zu befürchten haben – egal wen sie lieben, wen sie heiraten oder welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Jetzt hoffen viele, dass die Deutsche Bischofskonferenz nachzieht.

"Mein Optimismus ist gerade groß, dass die Dynamik genutzt wird. Mein Eindruck ist, dass die Bischöfe verstanden haben, dass hier die Zeit geschlagen hat. Und dass viele Bischöfe Beschlüsse fassen werden oder sogar die Bischofskonferenz einen gemeinsamen Beschluss fassen wird." Bischof Franz Jung

Deutsche Bischofskonferenz arbeitet derzeit an einer Reform

Die Deutsche Bischofskonferenz arbeitet bereits an einer Reform des katholischen Arbeitsrechts. Wird diese verabschiedet, muss sie jeder Bischof in seinem Bistum selbst umsetzen. Das hat bereits 2015 dazu geführt, dass die neuen Regeln im einem Bistum früher galten als im anderen.

Auch die Reformbewegung "Wir sind Kirche" forderte die Bischöfe auf, zügig mit der Umsetzung von möglichen Reformen zu beginnen. Insbesondere seien hier Personen betroffen, die aufgrund ihrer persönlichen Lebensführung vom kirchlichen Arbeitsrecht diskriminiert werden.

Konstantin Bischoff vom Berufsverband der Pastoralreferenten kann sich gut vorstellen, dass es dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Änderungen geben wird. "Aber auch im Positiven", sagt er. "Ich hoffe, dass sich die Bischöfe überholen, sie möglichst schnell in ihrem Bistum umzusetzen." Dann könne es auch Mitarbeiterwanderungen geben: "Hin in die Bistümer, in denen man gerne arbeiten würde."

Forderungen werden lauter

Ob Michael Brinkschröder als schwuler Religionslehrer einmal in seinem Erzbistum München und Freising heiraten darf, das ist Stand heute immer noch unklar, doch die Forderungen werden immer lauter. In Würzburg könnte er dies schon dank der Bischofs-Garantie. Dazu müsste er sich allerdings versetzen lassen. Für Brinkschröder ist das derzeit jedoch keine Option – eine Hochzeit plant er nämlich noch nicht.