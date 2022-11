Katholische Reliquien: Die "Heiligen Leiber" von Kloster Banz

Sie heißen Benedictus, Felix, Vincentius und Valerius – vier Heilige, die in der Klosterkirche von Banz im Landkreis Bad Staffelstein zu finden sind. Ihre Skelette und Schädel sind prächtig verziert, die Gewänder mit Perlen, Goldstickereien und Glassteinen ausstaffiert. Zwei dieser Großreliquien stehen sichtbar links und rechts am Hochaltar. Die anderen beiden ruhen elegant drapiert an den Seitenaltären. Fast das ganze Jahr über sind diese mit einer bemalten Wandtafel - die genau ihr Abbild zeigt - abgedeckt.

Heißbegehrte Katakombenheilige

Ganzkörper-Reliquien waren im 17. und 18. Jahrhundert begehrte Ausstellungstücke in vielen Kirchen Süddeutschlands. Auch in Banz scheute man weder Kosten noch Mühen. Heute schwanken die Betrachter beim Anblick der Skelette zwischen Staunen und leichtem Schaudern.

"Nun kenne ich die seit der Kindheit, seit ich in Banz bin. Das war schon immer was, was man angestaunt hat, auch mit einem kleinen Gruselfaktor natürlich." Prof. Dr. Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger Oberfranken

Der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günter Dippold hat sich mit den Katakomben-Heiligen näher beschäftigt und nach Quellenstudien Neues über sie herausgefunden.

Kirche erklärte Skelettfunde zu Märtyrern

Ihre Gebeine stammen aus einer römischen Katakombe. Dort wurden im 16. Jahrhundert unterirdische Grabkammern mit vielen Skeletten gefunden. Die katholische Kirche erklärte diese kurzerhand zu frühchristlichen Märtyrern, zu Heiligen.

Ansturm auf Reliquien

Daraufhin begann ein regelrechter "Run" auf diese Reliquienschätze. Viele Klöster und Stifte in Süddeutschland wollten sich einen Märtyrer sichern. Denn mit solch "Heiligen Leibern" konnte eine neue Kirche schnell einen Heiligen als Kirchenpatron bekommen oder ein einfaches Kloster gar zum bedeutenden Wallfahrtsort aufsteigen.

Ein Bäcker und ein Eremit als Boten

Günter Dippold hat sogar herausgefunden, wen der damalige Banzer Abt Gregor Stumm 1745 auf die Reise nach Rom schickte: einen Bäcker aus der Nähe von Breitengüßbach und einen Eremiten aus Baunach bei Bamberg. Sie sollten über Tirol nach Rom reisen und zwei heilige Leiber mitbringen. Nach einem Jahr kehrten die Boten erfolgreich zurück.

"Englische Fräulein" sorgen für Ausstaffierung

Vier Bamberger Ordensschwestern der Englischen Fräulein kümmerten sich um die prunkvolle Ausstaffierung: Sie kleideten die Skelette ein, schmückten Gewänder mit feinsten Stickereien, Perlen und Verzierungen aus Golddraht. Die Skelette bekamen Palmwedel – das Symbol für einen Märtyrer - oder ein Schwert in die Hand gelegt. Der Heilige Valerius und der Heilige Vincentius sind bis heute stehend am Hochaltar drapiert. Ihr Anblick sollte den Gläubigen einen Eindruck der bevorstehenden, glorreichen Auferstehung vermitteln.

Nur selten in Franken zu finden

Für Franken sind die Katakomben-Heiligen ein ungewöhnlicher Anblick. Die meisten finden sich im altbayerischen Raum. Am bekanntesten ist die Stiftsbasilika in Waldsassen in der Oberpfalz. Dort gibt es gleich zehn Ganzkörperreliquien zu sehen.

Klösterliche Frömmigkeit

Für die katholische Kirche war der Reliquien-Kult ein Zeichen von Frömmigkeit, von Heiligenverehrung und ein verheißungsvoller Hinweis auf das Leben nach dem Tod. Doch heute sehen viele das zur Schau stellen toter Menschen durchaus kritisch. Heimatforscher Günter Dippold unterscheidet hier deutlich zwischen Ausstellungsstücken in Museen und "Heiligen Leibern" in einem Gotteshaus.

"Die Frage muss man sich stellen: Wie geht man mit den Objekten um? Ist es ein Zeugnis des Kolonialismus oder einer europäischen Hochnäsigkeit, mit der man auf andere Völker der Welt schaut? Und das - glaube ich - ist in diesem Fall nicht gegeben." Prof. Dr. Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger Oberfranken