Katholische Priesterausbildung steckt in der Krise

Immer weniger Männer wollen katholische Priester werden. Die beiden Bistümer Würzburg und Bamberg verlagern ihre Ausbildung deshalb demnächst nach München. Andere Bistümer könnten folgen, wenn es nach einer Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz geht, die vorschlägt, die bayerische Priesterausbildung in die Landeshauptstadt zu verlegen.

Ein zentrales bayerisches Priesterseminar in München wäre das Ende für viele lokale Priesterseminare. Deutschlandweit will die Deutsche Bischofskonferenz ihre Priester neben München, nur noch in Münster und Mainz ausbilden. Gleichzeitig wird auch die Frage aufgeworfen, ob die aktuellen Ausbildungs- und Wohn-Modelle überhaupt noch zeitgemäß sind.

Priesterseminar als Schutzraum

Daniel Hartmann ist einer der letzten sieben Priesteramtsanwärter in Würzburg und fühlt sich im Priesterseminar sehr wohl. "Es tut ganz gut, unter ähnlich Gesinnten zu sein. Es ist ein Schutzraum, indem man über schwierige Themen wie den Zölibat offener reden kann, als mit einem Maschinenbauer oder einer Zahnmedizinerin", sagt Hartmann.

Angehende Priester alleine füllen das Priesterseminar aber schon lange nicht mehr aus. Die Gebäude sind auf rund 80 Personen ausgelegt, gleichen heute aber eher einem Studentenwohnheim, meint Daniel Hartmann. Denn leere Zimmer werden an Studierende aus anderen Fächern vergeben.

Mix aus Zentralisierung und Regionalisierung

Wolfgang Lehner, Regens im Priesterseminar in München-Schwabing, ist skeptisch, ob die Pläne tatsächlich umgesetzt werden. Sein Vorschlag für die Priesterausbildung der Zukunft: "Ein guter Mix aus Zentralisierung und Regionalisierung. Wir brauchen Lerngruppen, gerade in der Studienphase, die ausreichend groß sind, damit sich die Seminaristen austauschen, aber auch fetzen und reiben können. Das bräuchte zentralere Standorte, als wir sie bisher haben."

Trotzdem wäre es seiner Meinung nach "unsinnig" die lokalen Standorte ganz aufzugeben, weil die Priester auf ihre Diözesen hin ausgebildet werden und es ein Unterschied ist, ob man im Ballungszentrum München priesterlichen Dienst verrichtet, oder in der "fränkischen Diaspora".

Katholische Priester in Wohngemeinschaften

Ebenfalls kritisch sieht Godehard Brüntrup, Jesuit und Professor an der Hochschule für Philosophie in München, eine zentrale Priesterausbildung. Er schlägt als Alternative das Zusammenleben von Priesteranwärtern zum Beispiel in Wohngemeinschaften vor.

"Die Grundidee des Priesterseminars ist, dass sich Priester in ein klösterliches Leben begeben. Man betet, feiert die Messe gemeinsam, teilt den Alltag und kommt sich menschlich sehr nahe", sagt Brüntrup. Allerdings funktioniere dieses klösterliche Leben nicht mehr mit einer Hand voll Priesteranwärter. "Das Priesterseminar, wie wir es heute kennen, ist am Ende seiner historischen Laufzeit", sagt er.

Klassisches Priesterbild steckt in der Krise

Über die Zukunft der Priesterausbildung nachzudenken bedeute aber auch, über den Beruf "Priester" nachzudenken, sagt Brüntrup. "Das Seminar ist in der Krise, weil das klassische Priesterbild in der Krise ist. Sie werden kaum mehr, es geht gegen null", sagt er. Junge Männer müssten sich direkt nach dem Abitur dafür entscheiden, nicht zu heiraten, ihr Leben lang diesen Weg zu gehen. "Mit diesem Lebensmodell kann die Kirche den Bedarf nicht mehr decken", sagt er.

Wie viele Männer sich in Zukunft noch entscheiden, katholischer Priester zu werden, hänge auch davon ab, wie sich die Kirche zu den Themen Zölibat und Öffnung des Priesteramts für verheiratete Männer und Frauen positioniere. "Wir werden völlig neue Wege zum Priestertum entwickeln müssen und auch neue Formen der Seminarerziehung und Ausbildung", meint Brüntrup. "Und wenn wir da nicht mutig sind und auch Vergangenes zurück lassen können, dann wird es bald überhaupt keine Priester mehr geben."

Ausbildung hat wenig mit späterem Leben zu tun

Die Priesterausbildung ist weder zeitgemäß noch zukunftstauglich, findet Martin Stuflesser. Der Priester und Professor an der katholischen Fakultät der Universität in Würzburg sagt: "Mein jetziges Leben hat überhaupt nichts mit den Gemeinschaftserlebnissen meiner Seminarzeit zu tun", sagt der Theologe. In seiner Seminarzeit waren es knapp 100 Seminaristen. Für Stuflesser macht es wenig Sinn, im Priesterseminar in einer klösterlichen Gemeinschaft zu leben, wenn sich der Priester im späteren Leben in der Pfarrgemeinde als Einzelkämpfer durchschlagen muss.

Wohngemeinschaft für angehende Pfarrer

Bei den Jesuiten in München gibt es bereits eine Wohngemeinschaft für angehende Pfarrer. Priesteranwärter Daniel Hartmann aus Würzburg könnte sich ein Modell vorstellen. Übernächstes Jahr wird der 20-jährige seine Priesterausbildung statt in Würzburg in München fortsetzen. Die Bindung zu seinem Heimatbistum will er aber nicht abreißen lassen.