Katholische Laien treffen sich in Regensburg

Vertreter katholischer Laien treffen sich heute und morgen in Regensburg. Das Hauptthema der Herbstvollversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern ist Europa. Die katholischen Laien sorgen sich um den Zusammenhalt auf dem Kontinent.

"Die Spannung steigt – Europa wächst zusammen"

"Die Spannung steigt - Europa wächst zusammen" lautet das Motto der diesjährigen Herbstvollversammlung des Landeskomitees in Regensburg. Zwei Tage lang wollen die Laien diskutieren, welchen Beitrag die katholische Kirche und ihre Gläubigen leisten können, damit der Zusammenhalt auf dem Kontinent gefestigt wird. Dazu haben die Veranstalter auch hochrangige Gäste eingeladen.

Hochrangige Gäste in Regensburg

Bei einer Podiumsdiskussion am Nachmittag sprechen unter anderem der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europa-Wahl, Manfred Weber, und der Präsident der Bischofskonferenzen in der EU, Erzbischof Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg. Am Abend endet der erste Tag der Vollversammlung dann mit einer gemeinsamen Messe mit Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer. Am Samstag will das Landeskomitee eine gemeinsame Stellungnahme zum Thema Europa verabschieden.