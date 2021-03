Katholische Kirche sagt Präsenzgottesdienste in Kulmbach ab

Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens fallen im Landkreis Kulmbach fast alle Präsenzgottesdienste der katholischen Kirche im April aus. Das ist das Ergebnis einer Beratung innerhalb des Pfarreienverbunds Kulmbach Stadt und Land. Es habe unterschiedliche Meinungen gegeben, aber am Ende musste entschieden werden, wird der Leitende Pfarrer Hans Roppelt auf der Website des Pfarrbüros zitiert.

Vor einer Woche hatten Bund und Länder den Kirchen nahegelegt, wegen steigender Infektionszahlen im ganzen Land auf Präsenzgottesdiente zu Ostern zu verzichten. Kirchenvertreter reagierten irritiert.

Evangelische Kirchen sollen selbst entscheiden

Die evangelischen Kirchen im Landkreis Kulmbach hingegen könnten selbst entscheiden, ob Gottesdienste vor Ort stattfinden sollen, heißt es auf Nachfrage des BR. Etwa die Hälfte der Kirchen will Präsenzgottesdienste auch weiterhin anbieten, so eine Sprecherin der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Kulmbach.

Neudrossenfeld: Gottesdienst unter freiem Himmel

Einige wenige Gottesdienste will aber auch die katholische Kirche Kulmbach noch vor Ort feiern. So seien zwei Gottesdienste am Ostersonntag geplant, einer davon auf dem Außengelände der Kirche in Neudrossenfeld. Auch die Erstkommuniongottesdienste sollen stattfinden. Dabei sei aber nur die Teilnahme der Erstkommunionkinder und ihrer engsten Familienangehörigen möglich. Weitere Messen können in Form eines Videostreams im Internet angeschaut werden.

Dekan Saalfrank: "Situation ständig neu bewerten"

In anderen oberfränkischen Hochinzidenz-Regionen plant man hingegen weiter mit Präsenzgottesdiensten. Allgemein halten die Kirchen in ganz Bayern an Gottesdienste mit anwesenden Gläubigen fest. Man werde man die Situation allerdings ständig neu bewerten, so Hofs Dekan Günter Saalfrank auf BR-Nachfrage. Einen bestimmten Inzidenzwert, ab dem Gottesdienste abgesagt werden, könne er jedoch nicht nennen. Die Gegebenheiten vor Ort seien dafür zu unterschiedlich, so Saalfrank. Eine kleine Dorfkirche könne man nicht mit einem Gotteshaus vergleichen, in das 2.000 Menschen hineinpassten.

Hof, Kronach, Wunsiedel: Gottesdienste zu Ostern nicht abgesagt

Genauso wie in Hof, sind auch in den Landkreisen Kronach und Wunsiedel keine coronabedingten Absagen für Präsenzgottesdienste zu Ostern geplant. Auch dort weisen die Sieben-Tage-Inzidenzen dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge Werte von mehr als 200 auf. Dabei handelt es sich um die höchsten Stände in Oberfranken. Im Landkreis Kulmbach liegt der Wert bei 313 und ist damit der vierhöchste in Bayern und der elfthöchste in ganz Deutschland.

Auch im Erzbistum Bamberg finden zu Ostern und in der Karwoche Präsenzgottesdienste statt, die außerdem live ins Internet übertragen werden.