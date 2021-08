Katholische Kirche: Neue Vorwürfe im Missbrauchsskandal

Die Frau, die wir in der Nähe von Würzburg treffen, möchte anonym bleiben. Wir nennen sie Sabine Arnold. Sie erzählt uns, dass sie als Kind von 1954 bis 1958 in einem unterfränkischen Kinderheim lebte.

Dort, so sagt sie, sei sie eine der sogenannten Auserwählten gewesen, eine sehr kleine Gruppe von Heimkindern, die geistlichen Tätern zugeführt worden sein sollen.

"Dann haben sie uns runter genommen in den Keller, da hatten sie, ich würde heute sagen, so einen Folterraum. Da waren Geräte drin, Bänke, Tische, Ketten. Da haben uns die Nonnen gefoltert. Die haben uns Schmerzen zugefügt, damit wir lernen, Schmerzen zu ertragen."

Sie sagt, sie und andere Kinder seien auch in der Nacht zu weiteren pädophilen Tätern gefahren worden. "Da waren Männer mit Kutten gestanden, Priester, die haben Kapuzen aufgehabt. Da haben weiße Kerzen gebrannt, da haben sie uns dann reingebracht."

Schwer traumatisierte Opfer

Sabine Arnold ist heute fast 70 Jahre alt. Sie ist schwer traumatisiert und will nun nicht länger schweigen. Vom Bistum Würzburg hat sie "in Anerkennung des Leids" Zahlungen erhalten - als Härtefall höhere als üblich, sagt sie.

Das Personal in dem Kinderheim stellten damals die Erlöserschwestern. Auf BR-Anfrage heißt es von Seiten des Ordens: "Wir befinden uns derzeit in der Prüfung der geäußerten Vorwürfe, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird." Das Bistum von Würzburg antwortet: "Eine umfassende Aufarbeitung von Seiten des Bistums wie von Seiten des Ordens ist unumgänglich."

Eine weitere Frau erhebt Vorwürfe

Ähnliche Vorwürfe hat Flora-Nike Göthin vor wenigen Wochen gegenüber report München erhoben. Wir haben die Frau, deren Namen wir auch zu ihrem Schutz geändert haben, gemeinsam mit einem weiteren ehemaligen Heimkind in ihr ehemaliges Kinderheim, die Wickenmayer'sche Kinderpflege in Würzburg begleitet. Dort war sie als sechsjähriges Mädchen untergebracht. Speziell an die Kapelle hat sie Erinnerungen:

"Ich lag hier als Kind auf einer Matratze und hier standen vier Männer. Ein Priester, der fotografiert hat, mit Blitz, hier dieser Typ im Bischofsgewand und zwei andere noch, auch Priester."

Die Generaloberin des Ordens sagte im Interview mit report München, Aufarbeitung sei wichtig, man nehme die Aussagen von Betroffenen sehr ernst. Angesprochen auf den Vorwurf des rituellen, sexuellen Missbrauchs hieß es:

"Für uns klingt es nicht plausibel, dass Geistliche nachts in diesem Kinderheim in der Kapelle gewesen sein sollen. Das klingt für uns nicht plausibel."

Expertin vom Weißen Ring hält Aussagen für glaubwürdig

Dagegen hält der Bischof von Würzburg die Vorwürfe von Flora-Nike Göthin für plausibel. Und nicht nur er.

Susanne Seßler von der Opferorganisation "Weißer Ring" betreut seit vielen Jahren Missbrauchsopfer und ist Mitglied im Arbeitskreis "rituelle sexuelle Gewalt". Sie kennt sowohl Flora-Nike Göthin als auch Sabine Arnold und schätzt die Aussagen als absolut glaubwürdig ein. Aus ihrer Arbeitspraxis kennt Seßler weitere Fälle, darunter auch Menschen, die rituellen Missbrauch erlebt haben.

"Da waren immer wieder diese Fälle dabei. Und diese schwersttraumatisierten Menschen, die das erlebt haben in Heimen oder in Sekten, aber eben auch leider in katholischen Heimen."