Katholische Kirche: Kommission arbeitet sexuellen Missbrauch auf

Die Katholische Kirche will den sexuellen Missbrauch durch Priester und Kirchenmitarbeiter aufarbeiten. Dafür wurden in den Bistümern Kommissionen ins Leben gerufen. Im Erzbistum Bamberg treffen sich die Mitglieder dieser Kommission seit vergangenem März einmal im Monat. Es geht vor allem darum, Strukturen zu erkennen, die sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche begünstigt haben. Und es soll auch das Leid der Betroffenen anerkannt und reflektiert werden.

Kommission richtet Website für Missbrauchsopfer ein

Im Rahmen der vergangenen Sitzungen wurde eine Website neu eingerichtet, auf der Betroffene wichtige Informationen finden, an wen sie sich bei sexualisierter Gewalt wenden können. "Für uns ging es darum, für Betroffene Wege aufzuzeigen, wie sie neue Verdachtsfälle melden können und wie sie überhaupt an Ansprechpartner kommen, über Themen zu sprechen, die sie belasten", so Matthias Kröner, Richter am Oberlandesgericht und stellvertretender Vorsitzender der Aufarbeitungskommission.

Betroffene müssen Gehör finden

Das erscheint erstmal als ein mageres Ergebnis, aber zumindest gibt es im Erzbistum Bamberg inzwischen mehrere Ansprechpartner für sexualisierte Gewalt. Neben einer Rechtsanwältin als Missbrauchsbeauftragte können sich Betroffene auch an Michael Reisbeck wenden. Der Diplom-Pädagoge ist Präventionsbeauftragter des Erzbistums. Er stellt in Kindergärten und kirchlichen Einrichtungen Konzepte vor, wie sexualisierte Gewalt erkannt und verhindert werden kann. Außerdem führt er Gespräche mit Betroffenen.

Wichtig sei es, dem Thema und den Menschen eine Stimme zu geben, so Reisbeck. Das Thema Sexualität sei in der Kirche sehr schambehaftet und viele Menschen hätten das Gefühl, kein Recht mehr zu haben, darüber etwas zu erzählen. Dadurch stagnierten Kommunikationsprozesse, so der Präventionsbeauftragte. "Wir brauchen viele Gespräche miteinander in den Gemeinden. Wir brauchen Gespräche mit Betroffenen, wir brauchen auch Gespräche mit ehemaligen Tätern und Beschuldigten Personen", so der Präventionsbeauftragte. Deshalb sei es auch jetzt noch wichtig, dass sich Betroffene melden, auch wenn manche Taten vielleicht schon verjährt sind.

Kommission besteht aus sieben Mitgliedern

Die Mitglieder der Aufarbeitungskommission sind festgelegt durch die Deutsche Bischofskonferenz und die Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs der Bundesregierung. Die Kommission besteht aus sieben Teilnehmern. Darunter sind zwei Betroffene, zwei Mitarbeiter des Erzbistums sowie ein Psychologe, ein Theologe und ein Richter. Die Treffen der Kommission dauern meistens mehrere Stunden, so Kröner.

88 Missbrauchsfälle im Erzbistum Bamberg

Vorausgegangen ist dem Ganzen eine bundesweite Studie von 2014 bis 2018 zum sexuellen Missbrauch in der Kirche. Diese Studie hat viel Beachtung gefunden: Erstmals wurden Täter und Opfer in dem Zeitraum von 1945 bis 2015 aus Personalakten ermittelt. Im Erzbistum Bamberg gab es 88 Personen im Alter von vier bis 20 Jahren die in der katholischen Kirche Opfer von sexuellem Missbrauch wurden. Gegen 41 Priester wurde ein Verfahren eingeleitet. Seitdem die Kommission mit ihrer Arbeit im vergangenen März begonnen hat, hätten sich noch weitere Betroffene gemeldet. Trotzdem gehe man davon aus, dass mit diesen Zahlen längst nicht alle Fälle erfasst sind.

Studien soll in diesem Jahr erstellt werden

Die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch des Erzbistums Bamberg will in diesem Jahr eine Studie in Auftrag geben, um zu sehen, wie mit Betroffenen und Tätern im Erzbistum umgegangen wurde. Außerdem sollen Strukturen erkannt werden, die sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche begünstigt oder die Aufdeckung erschwert haben. Die Zielrichtung der Studie muss noch erarbeitet werden, so Kröner. Es sei die Frage, ob es sinnvoll ist, eine weitere juristische Studie in Auftrag zu geben oder ob man den Schwerpunkt eher auf eine historische oder psychologische Betrachtung lege.

In den Erzbistümern München und Köln wurden diese Studien schon veröffentlicht und haben viel Aufsehen erregt. Was bei der Studie im Erzbistum Bamberg herauskommt, wird wohl frühestens im kommenden Jahr bekannt werden. Die Studie soll gegen Ende des Jahres in Auftrag gegeben werden. Es scheint noch ein weiter Weg zu sein, bis die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum abgeschlossen ist.