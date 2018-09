Katholische Kirche: 88 Missbrauchsopfer im Erzbistum Bamberg

Ausgewertet wurden 1.711 Personalakten aus dem Erzbistum Bamberg. Demnach wurden Hinweise auf sexuelle Übergriffe bei 41 Personalakten – das entspricht 2,4 Prozent – entdeckt. Betroffen waren im Zeitraum von 1946 bis 2015 im Erzbistum Bamberg 88 Opfer im Alter zwischen vier und 20 Jahren. 37 davon waren jünger als 13 Jahre.

"Schonungslos und offen"

Im Zuge der Aufarbeitung wurden in 24 Fällen vom Bistum Bamberg insgesamt 119.500 Euro gezahlt. Zudem habe man 11.600 Euro an Therapiekosten übernommen, hieß es auf der heutigen Pressekonferenz. Bambergs Generalvikar Georg Kestel rief dazu auf, "schonungslos und offen den Tatsachen ins Auge zu schauen, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die Täter zur Verantwortung zu ziehen und als Institution Kirche die gebotenen Konsequenzen zu ziehen." Man sei selbst über das Ausmaß der Fälle entsetzt, so Kestel.

Gestiegene Sensibilität

Seit 2013 hat die Erzdiözese Bamberg eine Missbrauchsbeauftragte und eine Präventionsbeauftragte. "Seit Beginn der Präventionsmaßnahmen ist die Sensibilität für Grenzverletzungen und übergriffiges Verhalten deutlich gestiegen", sagte die Präventionsbeauftragte Monika Rudolf. Inzwischen sei fast das gesamte pastorale Personal im Erzbistum Bamberg geschult worden. Ab 2020 seien zudem Auffrischungsveranstaltungen geplant.

Diskussion anregen

Künftig wolle die katholische Kirche auch über den Umgang mit Homosexualität diskutieren, sagte Bambergs Generalvikar Georg Kestel. Auch die Auseinandersetzung mit dem Weihe-Amt, dem Rollenverständnis der Priester sowie die Verpflichtung zum Zölibat sollen in den Fokus rücken. Zudem sollen die Themen Missbrauch, Übergriffe und Sexualität verstärkt in die Ausbildung der Priesteramtskandidaten und der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen werden, so Kestel abschließend.