Katholische Arbeitnehmer-Bewegung: Stefan Eirich Bundespräses

Eirich war Pfarrer der Pfarreiengemeinschaften "Mittlerer Kahlgrund, Mömbris" und "Christus Immanuel, Krombach". "Mit Präses Eirich aus dem Bistum Würzburg hat die KAB einen engagierten und erfahrenen Priester, Organisator und Verbandskenner", heißt es in einer Mitteilung der KAB. Eirich tritt die Nachfolge von Pfarrer Johannes Stein an, der 2017 aus dem Amt schied. Am Sonntag, 24. November, verabschiedete Eirich sich im Kahlgrund.

Abschied vom Kahlgrund

Von 2002 bis 2006 war Eirich geistlicher Beirat der katholischen Friedensbewegung "pax christi" in der Diözese Würzburg. 2011 wechselte er zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) nach Bonn-Bad Godesberg, wo er die Aufgaben des Rektors übernahm. Zudem war er unter anderem an den Vorbereitungen der Katholikentage, dem interreligiösen Dialog sowie in Grundfragen der Pastoral und der Ökumene beteiligt.