Katholiken wünschen sich "Ideenwerkstatt" für Europa

Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern wünscht sich, dass in Europa Nationalismen, Ängste und reale Benachteiligungen bald der Vergangenheit angehören. Deshalb sollte es eine Ideenwerkstatt geben, die den europäischen Einigungsprozess voranbringt, heißt es in einer in Regensburg verabschiedeten Stellungnahme.

Nationalismus und Populismus überwinden

Die Delegierten sprechen sich zudem für einen Europäischen Katholikentag bis zum Jahr 2026 aus, der beim Überwinden von Nationalismus und Populismus helfen könne. Das Papier nennt den bisherigen Einigungsprozess Europas eine Erfolgsgeschichte, da er Frieden, Wohlstand und Begegnung der Menschen ermöglicht habe.

Allerdings müssten wirtschaftliche und soziale Verhältnisse angenähert werden. Osteuropäische Fachkräfte dürften nicht abgeworben werden, so lange man nicht in den betroffenen Ländern die Fachkräfteausbildung unterstütze.

Außerdem fordert das Komitee Maßnahmen gegen die Zwangsprostitution von Frauen und Männern.

Bezahlte Bildungszeit

In einem weiteren Beschluss setzt sich die Organisation für eine gesetzliche Regelung ein, die bezahlte Bildungszeit für mindestens zehn Tage in zwei Jahren gewährt. Das Landeskomitee werde dem Bündnis "Bildungszeit für Beschäftigte in Bayern" beitreten, das vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Katholischen Deutschen Frauenbund initiiert wurde.

"Die Ressource Bildung ist im Beruf wie im Ehrenamt wichtiger denn je. Für eine stabile, demokratische und zukunftsorientierte Gesellschaft ist sie unverzichtbar." Stellungnahme in dem Beschluss

Bayern und Sachsen seien die einzigen Bundesländer ohne gesetzlichen Anspruch auf bezahlte Bildungszeit.