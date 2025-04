Katholiken bitten im Radio um Kirchenbänke – und werden erhört

Die Gläubigen in Oberschwappach im Kreis Haßberge mussten lange warten, bis es endlich losgehen konnte mit der Sanierung ihrer Kirche St. Barbara. Nach langem Ringen wegen des Sparkurses im Bistums Würzburg ging es im Frühjahr 2025 endlich mit der Sanierung des 1721 gebauten Gotteshauses los.

Es blieb allerdings ein Problem: Kirchenbänke fehlen. Neue Bänke sind angesichts der hohen Sanierungskosten, die das Bistum nur zur Hälfte trägt, nicht drin. Die alten Mahagoni-Bänke aus den 1960ern sind laut Organist Udo Vogt jedoch unmodern und verzogen, eine Sanierung dementsprechend teuer.

Kirchenbank-Gesuch in Morningshow

Auf der Suche nach einer Lösung kam der Kirchengemeinde eine Idee: Die Katholiken des 560-Einwohner-Ortsteils von Knetzgau gingen an die Öffentlichkeit und fragten etwa in der Morningshow des BR-Radiosenders Bayern 1, ob andere Kirchengemeinden nicht ein paar Bänke für sie übrig hätten. Am liebsten geschenkt.

Möglichst zehn Stück würden gebraucht, 3,50 Meter lang sollten sie sein und optisch in eine Barockkirche passen, ließ Organist Vogt im Radio-Interview wissen. Eine Abholung der Sitzgelegenheiten wäre für die Oberschwappacher kein Problem.

Tatsächlich trudelten bereits kurze Zeit später erste Angebote ein, sowohl aus Mainfranken, Oberfranken als auch aus dem Allgäu und sogar aus Österreich. Bis Donnerstagmittag kamen so 15 bis 20 Angebote zusammen, die nun geprüft werden, erklärte die Küsterin der Kirche, Maria Voit, der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Mit Material von KNA