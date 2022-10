Katharina Schulze weist Söders Koalitions-Absage zurück

Politologin Ursula Münch erklärt Söders Aussagen

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch erklärte Söders Aussagen auf dem CSU-Parteitag so: "Würde in Bayern eine schwarz-grüne Regierung nach der nächsten Landtagswahl installiert werden, wäre Söders Lieblingsargument dahin: Dass er vom freien Süden sprechen könnte im Vergleich zum Ampel-Norden oder zu Ampel-Deutschland." Mit der bürgerlich bayerischen Koalition habe es sich Söder inzwischen bequem eingerichtet – obwohl er Schwarz-Grün in der Vergangenheit ebenfalls reizvoll fand, so Münch. Auf dem CSU-Parteitag begründete der Ministerpräsident: Mittlerweile habe die CSU wieder "ihre Mitte" gefunden. Die Partei dürfte ihre Wähler deshalb nicht "krampfhaft irgendwo links der Mitte suchen", sagte Söder dort – und schloss ein Bündnis mit den Grünen aus.

Schulze für jüngere Ministerpräsidenten

Die 37-jährige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze kritisierte am Sonntags-Stammtisch außerdem, dass in Bayern niemand unter 40 Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin werden könne. "Ich finde, dass diese Regelung aufgehoben gehört", sagte Schulze. Wer Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident wird, sollten die Bürger entscheiden. Andere Länder wie Finnland und Frankreich hätten gezeigt, dass auch jüngere Menschen dazu in der Lage seien, ein Land zu führen. Und sie selbst sitze seit mehr als zehn Jahren im Bayerischen Landtag.