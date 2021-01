Kater wohl mit Luftgewehr angeschossen und gestorben

Es war eigentlich ein Tag wie jeder andere: Am 21. Januar ließ ein 40-Jähriger aus Aub, einem Ortsteil von Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld, seinen Kater nach draußen. So weit, so normal. Doch kurz darauf kam das Tier mit einer Wunde im Bauch zurück. Zwei Tage später starb der Kater.

Schusswunde wohl von Luftgewehr

Daher hat der 40-Jährige nun Anzeige bei der Polizei gestellt. Die Verletzung des Katers wurde bereits untersucht. Laut Polizei konnte die Wunde als Einschussloch identifiziert werden und stammt vermutlich von einem Luftgewehr. Der 40-Jährige sagte der Polizei, dass sich sein Kater in der Regel nie weit vom Haus entfernt hatte. Daher wird vermutet, dass das Tier in unmittelbarer Nähe angeschossen wurde.

Die Polizei in Bad Königshofen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 09761-9060.