Kater gerät in Ansbach in Jagdfalle

Wo genau die Falle aufgestellt wurde, ist nicht bekannt. Der Besitzer des Katers habe das Tier im Ansbacher Ortsteil Eyb in einer Hecke gefunden, wohin sich der Kater mitsamt der Falle hingeschleppt und verfangen habe.

Polizei ermittelt

Eiabzugeisen werden von Jägern üblicherweise zum Fangen und Töten von Mardern und Füchsen benutzt. Sobald Wildtiere den in der Falle ausgelegten Köder mit ihrem Maul, dem Fang, aufnehmen wollen, wird die Mechanik ausgelöst und die Falle schnappt zu. Weil aber auch Katzen, Hunde oder Waschbären mit den Pfoten in die Falle geraten können, gilt ihr Einsatz als problematisch und in diesen Fällen als Tierquälerei. Die Polizei in Ansbach ermittelt gegen Unbekannt wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.