Katastrophenübung: München probt für Ernstfall während der EM

In München gab's am Sonntagvormittag eine große Katastrophenschutzübung. Die Blaulichtorganisationen und der DFB haben sich damit auf die Fußball-Europameisterschaft 2020 vorbereitet und probten verschiedene Einsatz-Szenarien.

Am U-Bahnhof Arabellapark ein Anschlag, eine Explosion in der Arena?

Es waren gleich drei anspruchsvolle Szenarien: Am U-Bahnhof Arabellapark hat es möglicherweise einen Terroranschlag gegeben, die Lage ist unklar. Wenig später kommt es zu einer Verpuffung in einem Kiosk an der Allianz-Arena, es gibt dort viele Verletzte. Und dann wird auch noch ein großer Verkehrsunfall in Trudering gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste – alle sind gefordert.