Katastrophenschutzübung an MERO-Pipeline erfolgreich beendet

Die 70 Zentimeter dicken Rohre der Pipeline liegen einen Meter unter der Erde. Simuliert wurde ein Leck in der Pipeline im Abschnitt zwischen Vohburg und dem Stadtteil Irsching: Rohöl trat an die Oberfläche und floss weiter in den angrenzenden Fluss, die Irschinger Ach. Die Aufgabe lautete, den Ölteppich so schnell wie möglich mit einer Ölsperre aufzuhalten.

Bahnlinie gesperrt – in der Theorie

Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, THW und BRK waren am Samstagvormittag im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Sicherheitsexperten der MERO. Koordiniert wurde die Übung von der Katastrophenschutzbehörde beim Landratsamt Pfaffenhofen. Das Ausheben von Gräben um den Ölsee oberhalb des Lecks wurde nur theoretisch geübt. Auch die dafür notwendige Sperrung einer Bahnlinie sowie das Lahmlegen der Oberleitungen wurde nur auf dem Papier durchgespielt.

Da vom auslaufenden Öl keine akute Explosionsgefahr ausging, war nur die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen worden. Nach der Explosion bei der Bayernoil-Raffinerie Anfang September hatte dagegen der Katastrophenfall gegolten.

Landrat Wolf lobt reibungslosen Ablauf

Landrat Martin Wolf (CSU) war hocherfreut, dass die knapp zweistündige Übung reibungslos ablief und die Zusammenarbeit aller Beteiligten bestens klappte. Die Bevölkerung im Raum Vohburg bekam von der Übung so gut wie nichts mit. Lediglich das Heulen der Sirenen war zu Beginn zu hören.

Im Landkreis findet zweimal im Jahr eine Katastrophenschutzübung statt – einmal wird jeweils ein Industriebetrieb mit einbezogen.