Katastrophenschutz: Wie gut ist Bayern aufgestellt?

Ein Warnsignal – das hätte die Jahrhundertflut im Juli vergangenen Jahres auch für Bayern sein sollen, so Florian von Brunn von der Landtags-SPD. Damals kamen mehr als 180 Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ums Leben. Seiner Meinung nach wurde seither noch nicht genug für den Katastrophenschutz getan.

Landtags-SPD fordert "Hochwassercheck" für Bayern

Von Brunn fordert einen umfassenden Hochwassercheck für Bayern: "Es geht darum zu überprüfen, ob unsere kritische Infrastruktur hochwasser- und sturzflutenfest ist und wie es mit der Warnung der Bevölkerung aussieht: Was ist beispielsweise mit einer Sturzflut, die in der Nacht droht?" Es müsse sichergestellt sein, dass auch zu solchen Zeiten und am Wochenende die Gemeinden schnell reagieren können.

Klimawandel sorgt zukünftig für noch mehr Extremwetter

Ähnlich drängend sehen die Grünen den Hochwasserschutz, vor allem wegen des Klimawandels, der in Zukunft vermehrt für Extremwetter wie Dürren und Überschwemmungen sorgen wird. Auch die Bevölkerung müsste möglicherweise besser aufgeklärt werden – darüber, wie man sich in Katastrophensituationen am besten verhält, so die Grünen-Landtagsfraktion.

CSU-Fraktion: Katastrophenschutz insgesamt gut aufgestellt

Nach Ansicht der CSU ist Bayern in Sachen Katastrophenschutz gut aufgestellt. Das zeigten auch die Einsätze der vergangenen Jahre, so Manfred Ländner, innenpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion. Er räumt jedoch ein: "Wir müssen uns selbstverständlich auf neue Hochwassersituation einstellen, wie zum Beispiel in Berchtesgaden oder im Ahrtal. Da war weniger Hochwasser das Problem, vielmehr tsunamiartige Sturzfluten aufgrund anhaltender Regenfälle."

Rotes Kreuz: Ehrenamtliches Engagement muss einfacher werden

Im Innenausschuss des Landtags werden heute Experten die Lage des bayerischen Katastrophenschutzes einschätzen. Sachverständige von Rettungsorganisationen, der Notfallmedizin und der Bundeswehr sind geladen. Als Expertin wird unter anderem Angelika Schorer auftreten. Sie ist Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes und Landtagsabgeordnete der CSU. Ihr ist es ein Anliegen, dass ehrenamtliches Engagement innerhalb des Katastrophenschutzes einfacher wird. Arbeitgeber müssten besser aufgeklärt werden, dass sie Mitarbeiter dafür auch freistellen können, sogar mit Lohnfortzahlung vom Staat.

Auch Cyberattacken ein möglicher Katastrophenfall

Der Staat müsse außerdem neue Gefahren wie Cyberattacken und flächendeckende Blackouts im Auge behalten, so Schorer. Insgesamt sei der Katastrophenschutz in ihren Augen in Bayern jedoch gut aufgestellt. "Im Grunde hat sich alles bewährt, aber wir können alles noch verbessern", sagt auch Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands Bayern, der heute ebenfalls als Experte im Ausschuss sprechen wird.

Bergwacht Bayern: Vernetzung muss besser werden

Der Landesvorsitzende der Bergwacht Bayern Thomas Lobensteiner wünscht sich zukünftig eine bessere Koordination und Vernetzung der Katastrophenschutz-Akteure, und zwar landkreis- und bundeslandübergreifend. Jede Stelle müsse klar wissen, welches Bundesland welche Kompetenzen besitzt, um diese überhaupt anfragen zu können. Daran hapere es oft noch. Seine Erkenntnis aus der Flutkatastrophe von 2021: Die Einsatzorganisationen und die Menschen vor Ort seien besser miteinander vernetzt als die staatlichen Strukturen.