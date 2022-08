Katastrophenschutz: Herrmann fordert mehr Geld vom Bund

Mehr Geld für Katastrophen- und Zivilschutz sowie eine weitere Förderung des Sirenenausbaus - das fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vom Bund. Mindestens zehn Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre sollen dafür von Berlin zur Verfügung gestellt werden, so Herrmann. Diese Forderung komme nicht von ihm allein, sondern sei ein einstimmiger Beschluss der Innenministerkonferenz. Doch statt zu investieren, sehe der Haushaltsentwurf des Bundes für das Jahr 2023 sogar Kürzungen vor - im Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz um fast 40 Prozent, beim Technischen Hilfswerk (THW) um fast 30 Prozent.

Bayerns Innenminister hält Lindner unverantwortliches Verhalten vor

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in München kritisierte Herrmann die Pläne der Ampelregierung scharf: "Es findet das totale Gegenteil statt von dem, was alle Experten und alle 16 Landesinnenminister für notwendig halten." Die geplanten Kürzungen im Entwurf des Finanzministeriums von Christian Lindner (FDP) seien insbesondere angesichts der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht vertretbar. "Der Bundesfinanzminister ignoriert völlig, vor welchen Herausforderungen wir stehen, und tut so, als hätte es die Geschehnisse im Ahrtal nicht gegeben", sagte Herrmann. Dieses Verhalten sei unverantwortlich.

Herrmann fordert Bundesgelder für Sirenenausbau

Der Innenminister betonte außerdem, dass der Bund weiteres Geld für den Sirenenausbau bereitstellen müsse. Die bisher bewilligten Mittel seien ausgeschöpft. Nicht nur in Bayern gebe es hunderte Anträge von Kommunen, die bereit seien, in Sirenen zu investieren. Aufgrund fehlender Bundesmittel würden diese jedoch aktuell nicht bearbeitet. Trotz einstimmiger Beschlüsse der Innenminister drücken sich die Verantwortlichen in Berlin laut Herrmann um die Frage, wie es mit den Sirenen weitergehen soll: "Die Reaktion vom Bund ist bis heute null."

Grüne: Innenminister darf nicht nur auf den Bund zeigen

Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, warf hingegen Herrmann vor, dass sich der Freistaat selbst finanziell nicht ausreichend engagiere: "Beim Ausbau der Sirenen darf der Innenminister mit dem Finger nicht nur auf den Bund zeigen, sondern muss selbst Geld in die Hand nehmen." Schulze erinnerte an den Antrag ihre Fraktion im vergangenen Februar. Damals wollten die Grünen im bayerischen Haushaltsplan mehr Fördermittel für Warnsirenen bereitstellen - die Regierungsfraktionen lehnten den Vorschlag im Parlament jedoch ab.

Auch Stefan Schuster, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, sagte, Herrmann mache es sich mit seiner Forderung nach mehr Geld etwas zu einfach: "Katastrophenschutz ist Sache der Länder. Der Bund ist dafür eigentlich nicht zuständig."

Zusätzliche Notstromaggregate und Satellitentelefone

Für Bayern kündigte Herrmann eine Reform der Schutzkonzepte an. "Die Einsatzlagen bei Katastrophen werden immer komplexer", sagte der Innenminister. Deshalb sollen insbesondere die Einsatzkräfte künftig über eine bessere Ausstattung verfügen. Für den Fall eines längeren Stromausfalls wie im Ahrtal sollen zusätzliche Notstromaggregate und Satellitentelefone beschafft werden. Für diese Anschaffungen seien Mittel in Höhe von sechs Millionen Euro eingeplant. Die Staatsregierung lasse derzeit prüfen, inwieweit Satellitentechnik und Drohnen helfen können, Waldbrände früher zu erkennen und entsprechend schneller zu bekämpfen.

Der Freistaat will außerdem die Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz stärken. Demnach sollen Lehrangebote überprüft und das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen ausgebaut werden. Durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie seien Übungen und Ausbildungen in den Freiwilligen Feuerwehren zu kurz gekommen, sagte Herrmann.

Hermann: Bei Katastrophenschutzübungen "wieder in die Gänge kommen"

Kaum ein Landkreis und kaum eine Stadt hätte in den vergangenen zwei Jahren Katastrophenschutzübungen durchgeführt. Hier müsse man "wieder in die Gänge kommen". Herrmann sagte: "Ganz generell gilt: Üben, üben, üben. Nur das was gut geübt ist, funktioniert auch im entsprechenden Katastrophenfall." Deshalb sollen laut Plänen des Innenminister spätestens im kommenden Jahr wieder überall in Bayern Katastrophenschutzübungen stattfinden.

Grünen-Fraktionschefin Schulze begrüßte die Wiederaufnahme von Katastrophenschutzübungen und bezeichnete sie als "überfällig". Im Zuge dessen müssen laut Schulze lokal angepasste Zivilschutzpläne erarbeitet werden. Es brauche außerdem einen engmaschigen Austausch mit anderen Kommunen und dem Bund, damit alle auf die Erkenntnisse der Übungen zugreifen können.