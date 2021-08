Katastrophenhilfe: Wie geht es weiter mit dem Ehrenamt?

Dieser Sommer ist anders für die Wasserwacht Garmisch-Partenkirchen. "Heuer helfen die freiwilligen Einsatzkräfte nicht nur Badegästen an oberbayerischen Seen, sie helfen auch in Hochwassergebieten", erklärt Marc Lehmann, Bezirksleiter der Wasserwacht im Oberland. Vergangenes Wochenende sei ein Fachberater aus Ahrweiler zurückgekehrt, zwei Wochen lang hat der oberbayerische Wasserwachtler in Rheinland-Pfalz geholfen, die überschwemmten Gebiete aufzuräumen.

Wasserwacht Oberland: Gut gerüstet, aber Schwimmbäder fehlen

In Bezug auf Hochwasser rund um Garmisch-Partenkirchen sieht Lehmann die Ortsgruppen der Wasserwacht technisch gut gerüstet. Nicht zuletzt, weil die Region aus dem Hochwasser von 1999 gelernt habe und die Hochwasser-Verbauungen im Oberland sehr große Wirkung gezeigt hätten. Was den Ortsgruppen aber fehle, seien ausreichend Schwimmbäder, um Kindern das Schwimmen beizubringen, selbst zu trainieren und den Nachwuchs auszubilden.

Statistik: Rund 5.000 weniger Mitglieder in bayerischen Feuerwehren

Auch bei den bayerischen Feuerwehren sei die Nachwuchsarbeit ein großes Thema, sagt Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern. Mit großen Werbekampagnen versuchen die Feuerwehren wieder neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit seien insgesamt rund 50.000 Kinder und Jugendliche in den Jugendfeuerwehren. Im vergangenen Corona-Jahr seien es allerdings 5.000 Kinder und Jugendliche weniger gewesen. Eitzenberger habe Angst, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte.

Denn gerade für Extremwetter-Ereignisse, wie Hochwasser oder Hitze seien neue Mitglieder wichtig, und die müssten speziell trainiert werden, sagt Eitzenberger. Normale Einsätze dauerten oft nur wenige Stunden, Katastropheneinsätze könnten sich aber über Tage, Wochen oder Monate hinziehen. Hier müssten Modelle entwickelt werden, wie die Durchhaltefähigkeit und die körperliche Belastbarkeit der Einsatzkräfte gestärkt werden könnte. Außerdem müssten die freiwilligen Helferinnen und Helfer von ihren Arbeitgebern für die Einsätze befreit werden.

Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf ist schwierig

Die Vereinbarkeit von unbezahltem Ehrenamt und bezahltem Beruf hält auch Prof. Peter Bradl, Leiter des Instituts für Rettungswesen, Notfall- und Katastrophenmanagement an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, für eine der großen Herausforderungen der Zukunft.

Es gebe bereits Unternehmen, die sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung bewusst seien und ihre Mitarbeitenden freistellten, wenn sie zu Einsätzen gerufen würden. Aber es könnten mehr sein, findet Peter Bradl. "Insofern würde ich mir wünschen, dass tatsächlich der Wert des Ehrenamts für die Gesellschaft sehr stark nach oben geht."

Enorme körperliche und seelische Belastung

Die Einsatzkräfte würden "nicht einfach von der Arbeit wegbleiben, sondern tun etwas, was einen höheren Wert hat, nämlich Menschenleben und Sach- und Vermögenswerte retten." Eine Aufgabe, die bei den Unwettern eine besondere Herausforderung für die freiwilligen Helferinnen und Helfer sei.

Denn die Extremwetter-Ereignisse böten völlig neue Schadensbilder, sagt Peter Bradl. "Sie kommen hier mit einem Elend in Kontakt, das sie sich nicht vorstellen können und wir haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Einsatzkräfte nicht seelisch verbrannt werden." Die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte gewinnt seiner Ansicht nach zunehmend an Bedeutung "und das ist auch gut so."

Mit seinen Studierenden untersucht Peter Bradl Katastropheneinsätze, um aus ihnen zu lernen. Zum Beispiel wie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen – THW, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht – weiter optimiert werden könne. Denn in Extremwettersituationen würden diese Gewerke künftig wohl noch häufiger gemeinsam im Einsatz sein als bisher.

Grüne fordern bessere Klimaanpassungen

Bei der Starkregen-Vorsorge brauche es bessere Datengrundlagen, sagt auch der Sprecher für Klima-Anpassung der Landtagsgrünen, Patrick Friedl. "Wir sind darauf nicht eingerichtet, dass wir es mit Starkregenereignissen von über hundert Litern pro Quadratmeter zu tun bekommen."

Friedl schlägt vor Starkregen-Karten für jede gefährdete Kommune zu erstellen. Diese sollen beispielsweise aufzeigen, wo Wassermengen herkommen, wo sie sich hinbewegen, wo es zu Aufstauungen kommen könnte und wo Abflussrohre zu klein sein könnten.

Dass zum 31.12.2020 das "Sonderförderprogramm gegen Sturzfluten" ausgelaufen ist, ärgert Friedl. Er fordert, dieses Förderprogramm wieder aufzulegen. "Jetzt gibt es nur noch eine allgemeine Förderung", sagt Friedl, jedoch gebe es keine "klaren Regelungen, Strukturen und keinen Leitfaden."

Hitze könnte Problem werden

Friedl zufolge könnte künftig noch ein weiteres Klimaanpassungsproblem auf Bayern zukommen: extreme Hitze. Wenn es bei uns ähnliche Hitzewellen wie in Kanada gebe mit über 50 Grad Celsius, könnte es den Grünen zufolge in Bayern bis zu 1.000 Hitzetote geben. Hier müsse Bayern besser vorsorgen, findet Friedl, vor allem in Senioreneinrichtungen und Kindergärten. "Dafür sind wir im Katastrophenschutz nicht vorbereitet."

Die Staatsregierung solle deshalb eine Arbeitsgruppe und eine Koordinierungsstelle einsetzen, die sich mit dem Phänomen "Extrem-Hitze" auseinandersetze und die Kommunen besser ausstatte. "Kommunen brauchen Ansprech- und Fachpersonal, und sie brauchen vor allem auch Finanzmittel für Hitze und die Staatsregierung muss auch die Informationsaufbereitung ernster nehmen" so Friedl.

Regierung: Kommunen bekommen Regelförderung

Um Gemeinden auf Extremwetter-Ereignisse vorzubereiten, habe das bayerische Umweltministerium eine Beratungs-Offensive für Kommunen gestartet, teilt ein Ministeriumssprecher mit. "Dazu wird an den Wasserwirtschaftsämtern die kommunale Sturzflut-Beratung intensiviert."

Zudem erarbeite man im Ministerium gerade Details eines "Hochwasser-Check-Ups für bayerische Kommunen", so der Ministeriumssprecher weiter. Mit bis zu 75 Prozent würde man Kommunen bei der Erstellung und Planung von Schutzkonzepten unterstützen.