Katastrophenfall - was heißt das eigentlich?

Kaum zu bewältigende Schneemassen, gesperrte Straßen und einsturzgefährdete Gebäude - der Winter hat den Süden Bayerns weiter fest im Griff. Es will einfach nicht aufhören zu schneien. Im Berchtesgadener Ortsteil Buchenhöhe sitzen rund 350 Menschen fest, die einzige Zufahrtsstraße ist wegen der Schneemassen gesperrt. Nur gepanzerte Militärfahrzeuge der Bundeswehr können die Strecke befahren.

Katastrophenfall für das Berchtesgadener Land

Das Landratsamt hat am Donnerstag für das südliche Berchtesgadener Land den Katastrophenfall ausgerufen. Die Behörde übernehme die Koordination der Einsätze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen. Gefahr gehe zum Beispiel von den massiven Schneelasten auf Dächern und Bäumen aus. Zahlreiche Verkehrswege sind gesperrt. Zudem fällt am Freitag an allen Schulen im Landkreis der Unterricht aus.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im oberbayerischen Miesbach. Auch dort besteht seit vier Tagen der Katastrophenfall. Eine Entspannung der Lage sei vorerst nicht in Sicht. Trotzdem klappe die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Ort gut, sodass das große Chaos bisher ausgeblieben sei. Dächer vieler öffentlicher Gebäude wie beispielsweise Sporthallen seien vorsorglich geräumt worden.

Definition von Katastrophenfall

Treten Unwetter, Überschwemmungen oder andere Naturgewalten wie extreme Schneefälle auf, ist das nicht automatisch ein Katastrophenfall. Von einer "Katastrophe" sprechen Behörden in Bayern erst, wenn die Bedrohung von vielen Menschen, umfangreichen Sachwerten oder natürlichen Lebensgrundlagen so gravierend ist, dass die betroffene Kommune überfordert ist.

Heißt: Die Lage kann nur beherrscht werden, indem überregional Einsatzkräfte alarmiert werden und ein Krisenstab eingerichtet wird. Dann wird der Katastrophenfall ausgerufen - so wie im Berchtesgadener Land und in Miesbach. Die Bundeswehr soll die Menschen in den abgeschnittenen Ortschaften versorgen und auch dabei helfen, Dächer von der Schneelast zu befreien.

Dabei ist der Katastrophenfall dem Katastrophenalarm gleichbedeutend. Streng genommen gibt es den Begriff "Katastrophenalarm" laut dem bayerischen Innenministerium jedoch nicht.

Schnee kostet Berchtesgaden 25.000 Euro pro Tag

"Die Situation ist schon außergewöhnlich", so der Berchtesgadener Bürgermeister Franz Rasp (CSU). Er spricht von einer "professionellen Gelassenheit – aber auf sehr, sehr hohem logistischen Niveau". Die Kommune wird der Schnee teuer zu stehen kommen: Pro Tag ist mit rund 25.000 Euro Extra-Kosten zu rechnen. 29 Räumfahrzeuge und "40 Mann im Winterdienst" sind im Gemeindegebiet, wo weniger als 8.000 Menschen leben, im Dauereinsatz.

Der Bürgermeister betont gleichzeitig, der Ausruf des Katastrophenfalls sei eine reine Vorsichtsmaßnahme: "Es ist ja keine Gefahr für Leib und Leben. Es ist halt Winter."