Katastrophenfall im Berchtesgadener Land aufgehoben

Landrat Georg Grabner dankte am Mittag den rund 12.000 Einsatzkräften aus dem Berchtesgadener Land sowie den vielen Helferinnen und Helfern aus anderen Regionen. Tagelang schaufelten sie Schnee von mehr als 1.500 Dächern, räumten Straßen und versorgten betroffene Bürger.

Rund 3.500 Anrufe am Bürgertelefon

Das Landratsamt hatte ein eigenes Bürgertelefon eingerichtet. Rund 3.500 Anrufe wurden hier entgegengenommen. Dank der Einsatz- und Hilfsorganisationen sei es gelungen, die Bürger vor möglichen großen Schäden zu bewahren. Auch in anderen Landkreisen wie Traunstein und Miesbach wurde der Katastrophenfall inzwischen wieder aufgehoben.

Bis zu 2.500 Soldaten im Einsatz

Bis zu 2.500 Soldaten und zivile Mitarbeiter der Gebirgsjägerbrigade 23 "Bayern" und weiterer Verbände der Bundeswehr beteiligten sich am Katastropheneinsatz seit dem 10. Januar oder standen in Bereitschaft, so die Bundeswehr. Hilfe aus der Luft kam vom Hubschraubergeschwader 64 der Luftwaffe aus Laupheim sowie von den Heeresfliegern des Transporthubschrauberregiments 30 aus Niederstetten.

Straßen und Dächer vom Schnee befreit

Die Soldaten befreiten mehr als 220.000 Quadratmeter Dachfläche von den Schneemassen, teilt die Bundeswehr mit, was rund 30 Fußballfeldern entspricht. Die eingesetzten Pionierkräfte räumten 13 Kilometer Straße und transportierten dabei ungefähr 4.000 Tonnen Schnee ab. Einige hundert Fahrzeuge und schweres Pioniergerät waren im Einsatz.

Katastrophenfall in allen bayerischen Landkreisen aufgehoben

Mit dem Berchtesgadener Land hat jetzt auch der Letzte der betroffenen bayerischen Landkreise den Katastrophenfall aufgehoben. Zuvor hatten ihn bereits Miesbach, Bad-Tölz Wolfratshausen, Traunstein und Garmisch-Partenkirchen für beendet erklärt.