Katastrophenfall aufgehoben - Aufatmen im Berchtesgadener Land

An der Weltcup-Bobbahn am Königssee wühlen sich Bagger durch Geröll und Schlamm, beobachtet von fassungslosen Anwohnern. Er habe Fotos von der Zerstörung gesehen, sagt einer. Aber selbst jetzt, wenn man davorstehe, könne man es kaum glauben.

Sturzbach im Keller

Ein paar hundert Meter weiter, in der Schönau: Erdrutsche und Flutwellen haben sich in die Häuser gefressen. Ein Anwohner war schon einmal vor gut 20 Jahren betroffen, aber damals nicht so heftig. Diesmal habe ein Sturzbach die Türen des Kellers regelrecht ausgehebelt, erzählt er. Es sei so plötzlich gekommen, dass eine Vorsorge gar nicht mehr möglich war.

Aufatmen im Krisenstab

Etwa zeitgleich im Landratsamt in Bad Reichenhall: Leichtes Aufatmen. Die Lage entspannt sich langsam. Sprecherin Alexandra Rothenbuchner hat bis zum Nachmittag 537 Einsätze der Rettungskräfte gezählt. Das meiste seien jetzt Aufräumarbeiten, vor allem in Schönau und Bischofswiesen.

500 Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Knapp 500 Frauen und Männer waren seit Samstag fast durchgehend im Einsatz, sie wurden unterstützt von rund 100 Bundeswehrsoldaten aus der Kaserne in Bischofswiesen. Um Mitternacht dann endet der Katastrophenfall. Man sehe eine Entspannung der Lage, heißt es zur Begründung vom Landratsamt, die Pegel seien gesunken, auch die Wetterlage habe sich gebessert.

Schulen auf, Gleise dicht

Schulen und Kindertagesstätten haben ab heute wieder regulär geöffnet. Auch die Bewohner mehrerer evakuierter Häuser konnten zurückkehren. Doch von völliger Normalität ist der Talkessel noch weit entfernt: die Bahnstrecke nach Bad Reichenhall: dicht. Die zentrale Bundesstraße zwischen Ramsau, Berchtesgaden und Marktschellenberg: immer wieder nur einspurig befahrbar oder sogar komplett gesperrt.

Kostenlose Sperrmüllcontainer

Das Landratsamt stellt in den verschiedenen betroffenen Gemeinden kostenlos Sperrmüllcontainer auf. In Marktschellenberg am Sparkassenplatz, dort dürfen auch defekte Elektrogroßgeräte abgestellt werden. In Berchtesgaden steht ein Sammelbehälter auf dem Bauhof. In Bischofswiesen stehen zwei Container und in Schönau am Königsee nimmt eine Firma am Wertstoffhof Sperrmüll entgegen.

Fleissige Helfer in Marktschellenberg

Nichtsdestotrotz ist auch schon viel passiert – wie man auf den Straßen in Marktschellenberg sieht. Auch das Rathaus dort, das geflutet war, präsentiert sich wieder blank geputzt – die Einheimischen, die Betroffenen und Einsatzkräfte – sie haben die vergangenen Tage unglaubliches geleistet. In den stark betroffenen Ortschaften wie Schönau am Königsee muss trotzdem noch Tage weitergearbeitet werden