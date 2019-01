Katastrophenfall auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Gestern am späten Abend hat auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall ausgerufen. Die Entscheidung fällte ein Krisenstab, nachdem neben der Gemeinde Jachenau, die bereits seit Beginn der Woche im Fokus steht, nun auch insbesondere die Gemeinden Dietramszell, Icking, Geretsried, der Ortsteil Fall (Lenggries) und der Ortsteil Walchensee (Kochel am See) mit den Schneemassen kämpfen.

Verschneite Zufahrtsstraße, Schneelast auf Dächern

Große Probleme gibt es jeweils mit den Zufahrtsstraßen als auch mit den Schneelasten auf den Dächern. "Die Gemeinden haben sehr intensiv und besonnen die Schneemassen bewältigt, wegen der anhalten Schneefälle und den damit einhergehenden Beeinträchtigungen wird aber jetzt zusätzliche Unterstützung benötigt", sagte Landrat Josef Niedermaier.

"Die Katastrophenschutzbehörde koordiniert nun die Einsätze der Rettungs- und Einsatzkräfte sowie weiterer Dienststellen und kann gegebenenfalls auch noch einmal zusätzliche Hilfe zum Beispiel vonseiten der Bundeswehr anfordern." Landrat Josef Niedermaier

Noch nicht bestätigt sind Meldungen, nach denen gestern zwei Supermärkte in Geretsried und Bad Heilbrunn gesperrt werden mussten., weil jeweils das Dach unter der Last des Schnees einzubrechen droht.

Bad Tölz-Wolfratshausen ist nach den Kreisen Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein der vierte Landkreis in Bayern, in dem der Katastrophenfall ausgerufen wurde.