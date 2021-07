Katastropheneinsatz: Volkacher Feuerwehr in Rheinland-Pfalz

Gefährlicher Weg zu den Öltanks

Da in der Region hauptsächlich mit Öl geheizt werde, befinde sich eigentlich in fast jedem Keller ein Öltank. Durch die Flutwelle seien die Tanks größtenteils aufgeschwemmt worden. "In manchen Straßenzügen ist alleine der Weg zum Öltank durch die Trümmer eine Herausforderung, welche extrem zeitaufwendig, gefährlich und kraftanstrengend ist", heißt es in dem Einsatzbericht weiter. "Der überall klebende und ebenfalls mit Öl, Chemikalien und Sonstigem verseuchte Schlamm ist in den Kellern in der 360-Grad-Ansicht klebend."

Verletzungen und Schutzanzüge

Die Einsatzkräfte schützen ihre Haut mit Vollschutzanzügen. Einige Keller stehen mit einem Gemisch aus Öl und Wasser voll und müssen ausgepumpt werden. Der im Kontingent mitgeführte Krankentransportwagen erweist sich laut dem Feuerwehrbericht als sehr wertvoll, da es während der schweißtreibenden Arbeiten zu kleineren Verletzungen komme.