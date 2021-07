Katastrophale Schäden für Familienbetrieb in Wilhermsdorf

Familie Ritter trägt einen durchnässten Gegenstand nach dem anderen aus ihrem Haus in Wilhermsdorf. Im Untergeschoß befindet sich das Lager ihres Raumausstattungsgeschäfts. Teppiche, Stoffe, Maschinen oder Baustoffe, vieles ist unbrauchbar. Im Hof stehen eine große Mulde und ein Autoanhänger bereit, sie sind bereits gut gefüllt. Familienvater Gerhard Ritter rechnet mit einem Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro.

Plötzliche Flut und 300.000 Euro Schaden

Am Freitagvormittag sah alles noch nach einem gewöhnlichen Hochwasser aus, wie es die Wilhermsdorfer "seit 60 Jahren kennen", berichtet Ritter. Doch gegen Mittag sei das Wasser plötzlich extrem schnell gestiegen. "Sowas habe ich noch nie erlebt. Innerhalb von 20 Minuten ist das Wasser bestimmt um 60 Zentimeter gestiegen". Gerade noch habe er die beiden Autos in Sicherheit bringen können, das große Lager sei aber nicht mehr zu retten gewesen vor dem plötzlichen Hochwasser. Familie Ritter spekuliert über Ursachen des schnellen, flutartigen Hochwassers. Vielleicht wurde Wasser aus dem Regenrückhaltebecken in Obernzenn abgelassen, meint Gerhard Ritter. Doch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach widerspricht auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Das Rückhaltebecken sei zwar vollgelaufen und der Notüberlauf sei zum Einsatz gekommen, das habe aber keinerlei Auswirkung auf den Wasserstand in Wilhermsdorf, beteuert Amtsleiter Thomas Keller.

Vorwarnung hätte geholfen

Familie Ritter ist auch verärgert, dass es keine Warnung vor den herannahenden Wassermassen gab. Die Warnapp "Katwarn" auf dem Smartphone von Sohn Patrick habe keinen Alarm ausgelöst. "Dann hätten wir wenigstens noch die teuren Maschinen in Sicherheit bringen können und einige Gegenstände hochlagern können", meint Patrick Ritter. So stand das große Lager samt Büroräumen in Windeseile knapp 70 Zentimeter unter Wasser.

Keine Versicherung im Hochwassergebiet

Besonders bitter für Familie Ritter ist der fehlende Versicherungsschutz. "Es versichert einen keiner auf Elementarschäden, wenn man im Hochwassergebiet ist. Da bekommt man keine Versicherung und eine Haftpflichtversicherung zahlt auch nichts", so Gerhard Ritter.

Nächster Rückschlag nach Corona-Pause

Seine Frau stehen die Tränen in den Augen: "Ich fühle mich leer. Jetzt nach der Corona-Pause dachten wir, das Geschäft läuft gerade endlich wieder an. Stundenweise denke ich, das schaffen wir schon, und wenn ich dann wieder sehe was alles kaputt ist und was noch saubergemacht und rausgeräumt werden muss, bin ich schon wieder sehr deprimiert". Wie sie die Familie den finanziellen Schaden bewältigen will, damit habe sie sich vor lauter Aufräumen noch gar nicht richtig beschäftigt. Das Lebenswerk sei auf jeden Fall "sehr sehr angekratzt" nach der Überschwemmungskatastrophe in Wilhermsdorf, sagt Ursula Ritter.