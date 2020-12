Katalysatoren-Klau hält Polizei in Schwaben auf Trab

Die Videoplattform YouTube ist voll mit Aufnahmen von Überwachungskameras, die Diebe auf Beutezug zeigen. Sie haben leichtes Spiel. An Katalysatoren am Autounterboden kommen sie relativ leicht ran. Erst am Dienstag musste der Besitzer eines BMW in Dillingen feststellen, dass er Opfer von Dieben wurde. Der Tatort war eine Tiefgarage. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 1.500 Euro.

Heuer schon fast 20 Kat-Diebstähle in Nordschwaben

Die Polizei Schwaben-Nord zählt in diesem Jahr knapp 20 Katalysatorendiebstähle, so Polizeisprecher Michael Jakob. Das sei in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. 2019 waren es 22 Fälle. Die Masche lässt sich nur schwer verhindern: Katalysatorendiebe schlagen gerade an unbewachten Parkplätzen gerne zu, dazu gehören Tiefgaragen oder Stellplätze an Bahnhöfen, wo Autos teilweise viele Stunden parken.

Nahezu kein Modell-Typ bleibt verschont

Interessant für Diebe sind Katalysatoren aus fast allen Fahrzeugen. Aus Gebrauchtwagen, aber auch aus Neufahrzeugen. Allein bei einer Diebestour auf dem Areal einer Transportfirma in Gersthofen wurden in diesem Jahr 90 Katalysatoren entwendet. Polizeisprecher Michael Jakob: "Das ist ein erheblicher Schaden, weil diese Fahrzeuge noch nicht zugelassen waren. Das heißt, die Katalysatoren waren tatsächlich neuwertig. In diesem Fall muss man davon ausgehen, dass diese Katalysatoren auch ins Ausland geschafft wurden."

Diebstahl in unter zwei Minuten

Katalysatoren sind begehrt bei Dieben - wegen der enthaltenen Edelmetalle, sagt der Augsburger Schrotthändler Vitali Bachmann. Katalysatoren bringen den Dieben bis zu 1.500 Euro ein. Der Aufwand für den Kat-Klau ist laut Bachmann gering, das dauere maximal ein, zwei Minuten: "Die kommen mit einem Wagenheber, bocken das Auto kurz auf, nehmen eine Akkuflex, die es günstig zu kaufen gibt und los gehts."

Ob hinter den aktuellen Diebstählen eine Bande oder Einzeltäter stecken, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Klau gehe zwar schnell vonstatten, aber nicht geräuschlos.