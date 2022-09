Kartslalom-Meisterschaft: "Finale dahoam" für Leni Reithmeier

Die besten Fahrer kommen nach Waldershof

Die Vorläufe haben das Jahr über in den einzelnen Regierungsbezirken stattgefunden: Wer wie Leni Reithmeier an der Bayerischen Meisterschaft in Waldershof teilnimmt, gehört zu den besten fünf Fahrern der jeweiligen Vorausscheidungen. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei in fünf Altersklassen aufgeteilt. Leni startet in Klasse 4, das sind in diesem Jahr die Jahrgänge 2007 und 2008.

Gute Chancen für Leni Reithmeier

Den Parkplatz in Waldershof, auf dem gefahren wird, kennt die 14-jährige Rennfahrerin nur zu gut: "Ein gewisser Heimvorteil ist das schon", sagt Leni. Andererseits sei die Anspannung bei der Heimmeisterschaft im 50. Jubiläumsjahr des AC Waldershof schon größer als sonst: "Man will ja niemanden enttäuschen."

Ihr klares Ziel: Das Podest, zumindest aber ein Platz unter den ersten fünf. Dann nämlich wäre sie für die Deutschen Meisterschaften Ende Oktober auf dem legendären Hockenheimring qualifiziert. In die Karten spielen könnte Leni dabei das Wetter, für Samstag und Sonntag ist etwas Regen vorhergesagt. Auf die Frage, ob sie gut mit nasser Fahrbahn klarkommt, grinst die 14-Jährige breit: "Ja, absolut!"