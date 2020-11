Kartoffellagerhalle brennt: Schaden in Millionenhöhe

Ein Brand in einer Kartoffel-Lagerhalle in Eslarn im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat am Montag für einen Großeinsatz gesorgt. Der Sachschaden wird auf rund eine Millionen Euro geschätzt. Bei großer Rauchentwicklung griff der Brand auf eine weitere ebenso große Halle über und zog auch diese stark in Mitleidenschaft.

Brandursache unklar

Die Bevölkerung sollte vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache ist noch unklar, es wird ein technischer Defekt vermutet. Auf den Hallen war großflächig Photovoltaik verbaut.